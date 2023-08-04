雨季必備「除濕小物」　摩艾石像超Q還能除臭、迷你烘乾機一鍵乾爽

實習記者劉于禎／綜合報導

又到了颱風馬拉松的季節，陰雨綿綿造成不論是房間、衣櫃、鞋櫃，甚至是外出的衣物鞋子，若沒有保持乾燥就容易飄出霉味，這時候就需要一些小物來保持乾燥，一起來看看有那些新奇特別的除濕小物吧！

ikiiki伊崎 便攜式烘乾機

外出也能超級乾爽，這款便攜式的烘乾機只有一個保溫瓶的大小，讓你不論是旅行、出差、露營都非常好攜帶，方便的收納設計，加上兩檔熱風以及可拆卸清洗的烘衣袋，讓你一鍵乾爽，大大減少淋濕衣服而感冒的機率。

▲ikiiki伊崎 便攜式烘乾機。（圖／ikiiki伊崎官網）

JWAY 綠能無線除濕器

這款綠能除濕器能夠在短短30分鐘內把濕度從80%降至60%，吸飽水分後只要放入還原盒2小時，就能再次使用長達2-3周，比起大型的除濕器既快速方便又環保。

▲JWAY 綠能無線除濕器。（圖／JWAY官網）

SOTHING向物 伸縮烘鞋器

鞋子最容易因為潮濕滋生細菌，在颱風雨季期，一定不能少了這台烘鞋器，可伸縮調整讓全家人都可以使用，電線採用90度直角更完美的貼合鞋子，提升除濕效果，另外三檔的定時設計，針對不同的鞋款調節時間，讓你在這個電費高漲的季節還能省荷包。

▲SOTHING向物 伸縮烘鞋器。（圖／Pinkoi）

sioh,惜 eve 除濕組合包 （智能插座+室內空氣品質監測儀）

隨著全球暖化，空氣中的有害物質增加，室內或密閉空間的汙染更可能高達室外的5倍，而這款空氣品質監測儀，讓你可以隨時監測室內的空氣品質以及濕度，搭配智能插座，利用語音就能開啟或關閉除濕機，透過APP也能查看耗電量，輕鬆省下電費。

▲sioh惜 eve 除濕組合包，（左）室內空氣品質監測儀、（右）智能插座。（圖／sioh 惜官網）

亮 造型除濕塊

除濕除臭又芳香！珪藻土已是耳熟能詳的吸濕材料，再搭配上活性碳也是熟知的除臭元素，外型製成復活節島上佇立千年的摩艾石像真的超級可愛，另外還有做成「少女的酥胸」繽紛馬卡龍的形狀，是既實用又療癒的除濕小物。

▲亮 造型除濕塊。（圖／Pinkoi）