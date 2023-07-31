包・開箱／Bottega Veneta日常托特包Flip Flap為上班族而生！極簡風男女皆可用

記者鮑璿安／專題報導

上班族苦苦尋覓的日常精品包款，需要具備低調、實用以及百搭等特性，Bottega Veneta都幫大家考慮到了，在2023早秋系列帶來全新Flip Flap帆布編織包，既能炫出品牌編織工藝之美，秉持無性別設計理念，不分男女皆可入手，本篇《ET FASHION》包開箱帶大家仔細解析！

全新Flip Flap

▲Bottega Veneta2023早秋系列日常托特包Flip Flap 。（圖／翻攝自官網）

創意總監 Matthieu Blazy操刀2023早秋系列營造出最日常的高級感，派出這顆極簡風格Flip Flap接招，以最實用的托特包袋輪廓讓人百看不膩，分別以全皮款、粗曠的帆布、細膩麂皮3大樣式，交織品牌標誌性的 Intrecciato編織元素，簡約剪裁打破性別藩籬，短手柄加上大容量配置，分別提供大、中、小3種尺寸，將奢華感和實用度完美平衡。

夾層可內收外放





▲ Intrecciato 皮革編織拉鍊口袋內外皆可放置 。（圖／記者鮑璿安攝）

Flip Flap的標準呈現方式是將 Intrecciato 皮革編織拉鍊口袋放置在包袋外側，營造出具有辨識度的外觀，淺印的Bottega Veneta印製在下方，拉鍊一拉即可輕鬆置物。另外也可將該口袋穿過手柄，放置在包袋內側則更顯低調，一包2用法相當新穎別緻。

此外，Flip Flap的中性配色、無關性別的設計理念男女都可駕馭，可參考男星陳昊森的演繹方式，條紋襯衫、西裝褲搭配率性的包款，大尺寸包款的魅力相信一用就回不去了。