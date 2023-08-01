跟上這波粉色風潮！LV七夕限定、GUCCI夯包　5款夢幻精品包必入手　

實習記者劉于禎／綜合報導

電影《芭比Barbie》締造票房奇蹟，在全球掀起「粉紅浪潮」，讓這個曾經被認為帶有歧視女性意涵的娃娃，成為新一代的平權大使，片中呈現了多元的芭比來提倡不論性別、膚色、種族、地位都要活出自我，不該被社會眼光所綁架，精品界的女權運動除了廣為人知最早為女性製作褲裝的Chanel之外，許多品牌也都陸續加入，而被稱為死亡芭比粉的「桃粉色」又何嘗不是代表自信的顏色呢？一起入手以下五個粉色精品包，成為自己的主人，盡情展現你的自信。

GUCCI GG絎縫手袋

Gucci經典的GG絎縫手袋換上亮麗的粉紅色，柔軟的皮革配上富有質感的雙G圖案，大勢的長型包款，不管是上班還是約會背都適合，金屬鍊可手拎也可作為腋下包，裝上帆布肩帶側背更有個性。

▲GUCCI GG絎縫手袋。（圖／GUCCI官網）

DIOR Lady Dior My ABCDior 手袋（小碼）

自從Maria Grazia Chiuri成為Dior首位女性創意總監後，將Dior灌入了堅毅、幹練的時尚風格，經典的黛妃包Lady Dior已推出過各式各樣絕美的顏色與材質，這款復古粉紅色羊皮綴以Cannage藤格紋圖案縫線，讓優雅氣質再加乘，金屬D.I.O.R.吊飾則為造型增添亮點，特別是背帶可搭配個人化徽章裝飾，即使撞包也有獨特的自我風格。

▲DIOR Lady Dior My ABCDior 手袋（小碼）。（圖／Dior官網）

YSL NIKI褶皺小羊皮BABY鏈條手袋

時尚圈流傳的名言：「Chanel服裝給了女性自由，YSL則給了女性力量。」創意總監Anthony Vaccarello上任之後，也運用服裝去賦予女權更多的力量，這款褶皺小羊皮鏈條包結合摩登感和復古元素，桃粉色皮革飾以經典標誌，簡單翻蓋設計完美呈現女性魅力。

▲YSL NIKI褶皺小羊皮BABY鏈條手袋。（圖／YSL官網）

Prada Re-Edition 2005再生尼龍手袋

Prada Re-edition尼龍系列絕對是小資女最容易投資的精品包，這款復刻2005年的經典半月形手袋，配色、款式多到選擇障礙，以海洋廢棄物製成的100%永續材質更是時髦又環保，肩帶扣有迷你小包可拆下來當零錢包，二合一CP值超高。

▲Prada Re-Edition 2005再生尼龍手袋。（圖／Parda官網）

LOUIS VUITTON SPEEDY BANDOULIÈRE 20 手袋

Louis Vuitton七夕情人節限定的全新粉色系列單品都好燒，Speedy 20波士頓包以Monogram帆布織上亮澤細線，散發出夢幻的珠光色，小巧的包型，容量足夠裝下手機、錢包、化妝品等日常必需品，無論是日常、聚會還是旅行都能自在的搭配。

▲LOUIS VUITTON SPEEDY BANDOULIÈRE 20 手袋。（圖／LOUIS VUITTON官網）