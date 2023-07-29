《Barbie芭比》金句盤點：女人要有錢，但又不能張口要錢，否則就是俗

▲電影《Barbie芭比》帶給女生不少共鳴。（圖／翻攝自Barbie芭比劇照，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

電影《Barbie芭比》熱映中，劇中芭比挑脫以往人們既定的印象，和現實生活中的女生相連，讓人看了心有戚戚焉，電影中許多台詞都擊中女生內心。

#我們必須做到無可挑剔，可又事與願違，我們總是一錯再錯，你必須瘦又不能太瘦，又不能說自己想變瘦。你得說你是為了健康，所以不得不逼自己變瘦。



#女人必須喜歡當媽媽，但不能整天把孩子掛在嘴上，你要有自己的事業，但同時也要把身邊的人照顧到無微不至。

#女人要有錢，但是又不能張口要錢，否則就是俗。你要往上爬，但又不能靠手腕，要有領導能力，但不能壓制別人的想法。

#女人要為男人而美，但不能過度讓男人有非分之想，或者讓女人有危機感，因為你想融入女人圈，就不能過度突出。

#如果我的腳一直長這樣，我才不會穿高跟鞋。

#人類只有一個結局，但思想可以永存。

#我想成為自己，而不是被製造的商品。

#你必須懂得感恩，但別忘了系統是受操控的。你要想辦法接受，同時還要心存感激，你永遠不能變老，永遠不能失態，永遠不能炫耀，永遠不能自私，永遠不能消沉，不能失敗，不能膽怯，永遠不能離經叛道，這太困難了，處處是矛盾，而且絕對不會有人獎勵你或感謝，你到了最後，你不但做錯了所有事，而且所有的錯都怪在你頭上。