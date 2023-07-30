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Barbie芭比風席捲全球！復古髮型正夯，高馬尾現在學起來

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記者曾怡嘉／綜合報導

隨著《芭比》真人版電影將在七月中上映，相關造型元素更加深入日常生活。這個夏天，除了誇張奪目的螢光粉紅衣飾包鞋， 頭髮造型也逐漸受Barbiecore影響，成為這個夏天不可或缺的時髦元素。

▲▼復古高馬尾。（圖／品牌提供）

▲芭比最注重的就是豐盈的髮量感。（圖／翻攝自Barbie芭比劇照）

#復古高馬尾

不需要複雜技巧就能完成的高髮尾造型，是任何人都能駕馭的芭比髮型，其中高馬尾搭配復古的大旁分瀏海是最主流的呈現方式。高髮尾的造型重點在於豐盈的髮量感，並將頭髮梳得乾淨俐落，不管是看起來天真無邪、展現幹練世故，或是運用髮量展現戲劇化的氣場效果，高馬尾是從90年代到現今都萬用的不敗髮型。

▲▼復古高馬尾。（圖／品牌提供）

▲薔薔詮釋芭比髮型很到味。

全球銷售逾一億支的 TANGLE TEEZER （又稱王妃梳），也攜手問世超過60年的 「Barbie芭比」，共同推出限量「Tangle Teezer X Barbie 聯名梳」，芭比粉色相當搶眼。同時活動也請EROS髮廊天王級設計師 Andy 為薔薔示範兩款芭比髮型，讓她化身完美的俏麗芭比。

▲▼復古高馬尾。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 直感輕亮抗燥凝露，200ml，1,380元。

快速撫平毛麟片，髮絲瞬間提升五倍滑順度。徹底阻絕濕氣，即便在高濕度環境下，仍可維持72小時完美零毛燥。

▲▼復古高馬尾。（圖／品牌提供）

▲ TANGLE TEEZER 限量芭比梳禮盒。

關鍵字：

高馬尾, 復古, 芭比

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