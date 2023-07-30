油痘肌又易敏感？皮膚科醫師教精簡保養4重點　養回健康好肌膚

▲皮膚科醫師教「油痘敏感肌」正確保養重點。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@goodal_official、@thanks_kim

對於出油旺盛、一天到晚長痘痘的油痘肌人來說，光是要應付油光、粉刺痘痘就夠麻煩了，如果又有泛紅、敏感狀態，那更是讓人頭痛，不知該如何保養才好。皮膚科醫師劉秀麗就針對有泛紅敏感又長痘的「油敏痘肌」建議一套精簡保養流程，只要做好4個重點，就能幫你養回穩定健康的好肌膚。

＃溫和清潔



油脂有助於細菌繁殖，所以一醒來滿臉泛油的人，第一步要做好溫和清潔，把多餘的油洗掉。劉醫師建議，早晚用胺基酸類型潔面產品，在鼻頭、額頭處藥稍微打圈按摩一下，並用溫涼水清洗，可以搭配純棉的小毛巾。

＃塗抹藥膏



第二步不是塗水類保養品，劉醫師表示單純保濕的水類可以忽略，直接塗軟藥膏（前提是在肌膚可耐受的情況下）。如果是容易長閉口粉刺的人，用維A酸類的軟膏，像是維A酸乳膏或是阿達帕林凝膠（第三代外用維他命A酸）；如果是紅腫痘，用膚得舒乳膏（Fusidic Acid Cream）、克林達黴素、膚麗凝膠（Metronidazole Gel，又稱甲硝唑凝膠）；如果是結節型痤瘡，用過氧化苯甲，效果更好但也比較刺激。但劉醫師也提醒，這些藥用軟膏的搭配及禁忌，都在要醫生指導下使用。

＃舒緩



劉醫師提醒，塗抹軟膏後的舒緩很重要，如果你的肌膚很容易出油，還有敏感、痘印等狀況，皮膚處於紊亂的狀態，用「猛料」來抗痘只會雪上加霜，需要長期調節，強健肌膚屏障能力，所以建議加個舒緩精華到保養程序裡。

＃控油



最後控油也不能少，讓油脂分泌的少一點、慢一點，也能讓痘痘長得少一點。而控油方式分為兩種，一種是塗抹有控油效果的乳液或防曬，但如果是使用控油防曬，通常這種產品需要卸妝，適合肌膚沒有太脆弱、敏感的油痘肌，建議看自己的肌膚情況決定是否加入使用。

還有一種是用吸油面紙和疊加蜜粉，吸油面紙不會把皮膚水分吸走，不用太擔心。若出油多了，就用吸油面紙稍微吸一下、清理多餘油脂，再疊加控油的礦物蜜粉，基本上一天下來出油量就能大大減少。