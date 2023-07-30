Dior磁吸式氣墊好時髦、Giorgio Armani紅色麂皮外盒吸睛破表

▲氣墊粉餅新品各個是亮點。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季持妝不易，各大彩妝品牌紛紛推出全新氣墊搶食底妝大餅，氣墊粉餅外出攜帶便利且能輕鬆補妝，加上時髦外型，每次拿出來都是目光焦點。

▲以經典藤格紋為靈感的2款全新外殼。

Dior的超完美氣墊粉餅以經典Cannage藤格紋為靈感，推出2款精品級全新外殼，分別為刺繡藤格紋與漆皮藤格紋，首款磁吸式外殼，表面鑲嵌著鏡面銀色CD LOGO，更顯優雅奢華。

▲Dior 完美氣墊外殼 刺繡藤格紋搭配迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，2,900元。

超完美柔霧光氣墊粉餅、超完美水潤光氣墊粉餅，分別搭配柔霧光、水潤光專屬的氣墊粉撲與高雅時尚的外殼，成為最時尚的補妝神器。

▲YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅，2,850元。

YSL推出全新升級的恆久完美霧光氣墊粉餅，不僅包裝輕薄炫耀，更為市面上唯一天然成分高達94%的氣墊。添加頂級植萃呵護養膚，更結合三大全新保養成分，讓每滴粉底凝聚頂級水潤修護能量，每次上妝為肌膚注入透潤光澤，遮瑕度也沒話說。

▲PONY EFFECT 零暗沉柔霧持久水氣墊（一盒兩蕊），1380元。

PONY EFFECT今夏推出首款新型態氣墊，新創的霜化粉科技，柔潤粉霜一拍上臉瞬間，轉換為清爽持妝粉體，乾爽持妝、不留指紋，最適合台灣夏日濕熱氣候；韓系最高規格新型態紗網結構，以高密度彈力極細網紗，多層次控制出粉，搭配較以往氣墊粉餅更細緻的微粒持妝水粉體，大大降低粉感，同時維持底妝修飾力。

▲Giorgio Armani 完美絲絨持久氣墊粉盒 麂皮紅，1,500元。

Giorgio Armani 完美絲絨持久氣墊粉餅，在七夕推出愛無止盡的麂皮紅外殼，精緻的放射線條代表對愛的渴望，深摯戀慕無限擴大，充滿寓意讓人想一秒收藏。