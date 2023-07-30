女生除了長相　還有10個特質能讓對方更喜歡你

▲除了長相，還有很多特質是會讓對方更喜歡你的。（圖／pakutaso、unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

當你開始一段長期的關係，即便你仍持續維持一樣的外表，長相的優勢也會隨著歲月的增長而遞減，不可否認的，無論是多俊美的臉孔，看久了也會失去當初一見就傾心的熱情，雙方的認知慢慢加深，你該用10種特質持續吸引對方，甚至讓對方更喜歡你。

會傾聽對方

說實話這不容易，但相當重要，當個好的傾聽者，且不要說些自作聰明的話，像是「我早跟你說了」、「我說過很多次了」，適時地緩解他的心中不滿，很多時候你不用說話，只需要用聽的就好。

順其自然的風格

清楚兩個人在一起是沒有KPI的，也不要認為走入婚姻才是成功的情侶，交往本來就是磨合跟探索的過程，兩人有這樣的共識，就能少上一倍的壓力，當你真的想通，你會有一種自信的姿態。

對生活持續熱情

厭世雖然對自己很療癒，但沒人想一直跟厭世的人在一起，戀愛時留住你的興趣，那是一件讓你快樂的事，必要時告訴對方「我們可以延後約會」，因為你的自由空間也是這段關係重要的元素之一。

享受食物

在兩人時刻用餐時，不要掃興，說著自己吃下去可能會胖3公斤之類的，其實對當下的氣氛跟你抱持身材都沒有幫助，好好享受該享受的時刻，尤其餐廳是對方找的時候。

真誠至上

綠茶婊當下會獲得很多關注，但男人不是笨蛋，當要他選擇想長久在一起的人之時，通常那些只做表面的女生不會是他們的選項，若真的看不出來你的真誠，我想你自己會淘汰他。

願意讓步

在某一個角度看，讓步不是委屈，也不是每次決定都該做的事，人生總有一些需要妥協的地方，不要事事都強硬到底，有時真的吃力不討好，什麼事都沒得談，也是一種迷失。

有幽默感

很多人都小看了幽默感的力量，女生有高級的幽默感，不但能在生活上更加堅強，魅力值也會往上倍升，請記得幽默感不是嘲笑別人，而是有時對事物一笑置之或是自娛的態度。

懂得照顧自己

很多女生結婚或長久戀愛，會不知覺變成黃臉婆，最大原因在於「只照顧對方（或小孩）」，等到要顧自己時已經精疲力竭，索性就放棄吧，但說實在的，這通常不是對方要的，還有人會拿來做情緒勒索，那更加不應該，把自己照顧好，才能好好照顧別人，請謹記。

沒有公主病

女生多少都希望對方能更加疼惜自己，但這種疼愛總是你哀哀叫才要來的，下一些規定「節日一定要去吃大餐」、「每天要送花」、「早上要發訊息說早安」之類，實在沒什麼意思，應該是對方主動出於喜愛之心去做的。

有點男孩子氣

有時不僅是他的戀人，也能當當他的朋友，放手去嘗試對方也喜歡的事物，不要總是顧著自己的氣質或女性特質，在他眼中的你會變得更有魅力。