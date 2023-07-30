fb ig video ETtoday search mobile

買了就幻滅！　室內設計師公開5款過時的「居家雷品」

>

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

▲幾種居家單品已經過時了，下手之前要三思。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情過後，許多人對於看待自己的居家空間，有更不一樣的新想法，把屬於自己的避風港，打造得更加舒適、更順眼，其幸福程度不亞於出國旅遊或是朋友聚餐，有鑒於家具的不易搬運性，在選購時還是要更加謹慎。室內設計師分享5種本身不會買的「好看卻不實用之地雷單品」，讓每當步入家具行，被美感的家具打動的消費者，出手前可以再想想。

▲客廳,空間,整理,收納,居家。（圖／unsplash）

毛地毯
地毯是最能塑造氛圍感的單品之一，這句話絕對沒錯，但容易被忽略的是，為了能讓價格更加親民，有不少毛地毯使用的是人造纖維的材質，耐用程度其實沒有想像中好，且容易脫落、產生毛屑，對於家中容易過敏的成員，也不是一個好選擇，如果真的很想要地毯，最好選擇天然材料的平織地毯。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

吊衣桿
相信許多人都在雜誌上看見這種單品，而且價格通常也很容易入手，但事實上它的使用是很挑條件的，它的美感主要來自「空間」，想像一下吊衣桿旁邊並列著收納櫃（可能還是塑膠的），另一邊緊鄰著另一個櫃子、窗戶或家電用品，它就不會這麼美了，這單品需要空間來襯托，此外，若在架上掛滿、還是不同色系的衣服，只會呈現更加雜亂的景象，絕對不會是照片上的氛圍。

▲鏡子,仙人掌,香包,人造花,床頭,針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

人造花
人造花這幾年突然又炒了一波，永不凋謝加上不需要照顧的特色，成為想在室內增添綠意又是植物苦手的消費者首選，但其實人造花草仍要面臨一個現實的問題，就是會積灰塵，而且複雜的線條，讓清潔更加不易，到最後家裡會更烏煙瘴氣，如果你真的認為可以完全不管，其實人造花草不是個好選擇。

▲捲簾,窗戶,窗簾,陽光,狗。（圖／unsplash）

捲簾
許多人考量上下移動式的採光，而非左右拉開的窗簾，會選擇捲簾來作為遮光、隱私用途，但設計師坦言：「捲簾已經過時了。」它不但無法為居家空間加分，甚至還會帶來一種老氣、毫無樂趣的感覺。

▲居家,整理,收納,斷捨離,。（圖／pexels）

居家擺飾
無法穢言的，一些居家擺飾真的讓人很心動，有些還牽涉自己內心的喜好，看到喜歡的公仔、漫畫人物出現的粉紅泡泡，就是會想要讓你買回家擺。但回到現實，喜歡Hello Kitty的人，家裡的裝潢擺個Hello Kitty（無論它有多可愛），很多時候就是突兀，此外有些單品看起來很優雅，全部擺起來就是雜，如果你不擅於軟件搭配，請在購買擺飾前告訴自己「擺飾是用來填補空白的，現在家裡真的很空白嗎？」

關鍵字：

居家, , 單品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3，射手很容易把身邊人搞瘋

楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘

楊紫瓊二婚捨白紗　襯衫配蛋糕裙、馬甲蕾絲禮服當最美新娘

營養師教大家自製「水果冰」，用市售果汁加一步驟就完成 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 《Barbie芭比》金句盤點：女人要有錢，但又不能張口要錢，否則就是俗 看似溫和，其實超不好惹的3大星座！Top 1心思深沉，狠起來不手軟 營養師曝「麥當勞早餐」熱量排行榜，第一名鈉含量直接破表 買了就幻滅！　室內設計師公開5款過時的「居家雷品」 最容易一見鍾情的3大星座！Top 1光看外表就能愛上，閃婚都有可能

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面