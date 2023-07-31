Care Bears快閃店首登台！超萌「彩虹熊牆」被拍爆、Y2K丹寧短上衣必搶

▲擁有超多粉絲的彩虹熊「Care Bears」首度來台開設快閃店。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

在全球擁有超多粉絲的美國超人氣卡通「Care Bears」彩虹熊，去年服飾系列在網路販售就掀起搶購熱潮，今年更首度來台開設實體快閃店，現場除了有各種熊熊服飾系列和水壺、絲巾等超萌周邊小物，還有滿滿彩虹熊的拍照牆、美式復古燈牌、拉霸機等超適合打卡的可愛裝置，好拍好玩又好買，還有許多互動玩樂好禮可以拿，快揪姐妹一起去逛起來。

以「忠誠，關懷，溫暖，希望，愛」等正面能量加上可愛軟萌模樣的Care Bears彩虹熊，於1980年代開始風靡全球，像是BLACKPINK Jennie等許多名人都是彩虹熊的粉絲。去年由名媛楊秀蓉Janet創立的「Rong Rong Selection」取得授權獨家設計的服飾，一在網上開放販售就大獲好評，今年暑假更首次登台，於台北信義新光三越A11開設期間限定店櫃，店內設計和商品都融合復古、街頭等元素，將可愛夢幻結合美式潮流，讓新世代粉絲也能完美感受Care Bears的魅力。

整間快閃店以溫暖的橘色調為主體，店側有著超適合拍照的彩虹熊立牌，門口也有一個彩虹熊美式復古燈牌，走進店裡還有一面塞滿彩虹熊的「Care Bears牆」，滿滿可愛打卡點，超好拍，讓人少女心噴發。

這次服飾系列以「翻玩街頭，定義復古」為設計理念再度回歸，將近年流行的Y2K、街頭潮流等兩大元素，融合Care Bears的可愛萌感，比起去年，今年運用異材質拼接、抽鬚、修身短版、Oversized等更多樣化材質與設計，像是丹寧短版背心、短版修身上衣等都有著滿滿Y2K的甜辣潮流感。這次還加入了像是小方巾、亮片水杯、襪子等可愛周邊商品，一次滿足粉絲的收集控。

「Care Bears快閃店」即日起開設至8/13，店內更設有一台Old school拉霸機，於展店期間凡消費滿NT2,000即可獲得代幣，參加拉霸抽獎，不僅「通通有獎」，甚至還有人抽到服飾正貨；且快閃店期間，商品優惠最高下殺7折起，加入「Rong Rong Selection」官方LINE好友，還可享消費9折優惠，喜愛彩虹熊的粉絲絕不能錯過。