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《芭比》衣櫥裡都是夢幻香奈兒！標誌性粉色套裝、愛心造型包款爆紅

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▲▼ 芭比 。（圖／品牌提供）

▲《芭比Barbie》掀起巨大粉紅浪潮 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

近期討論度最高的電影當然少不了女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的《芭比Barbie》，當中深刻探討存在意義，更在全球都掀起巨大粉紅浪潮，「芭比」本人的行頭自然是一大看點，除了盡顯華麗本色，多套造型由香奈兒（CHANEL）當最強助攻，建構出完美的粉色世界。

▲▼ 芭比 。（圖／品牌提供）

▲瑪格羅比（Margot Robbie）主演《芭比Barbie》穿著不少香奈兒粉色系服飾 。（圖／品牌提供）

《芭比Barbie》中充斥許多香奈兒經典元素，造型幕後推手是曾獲奧斯卡「最佳服裝設計獎」的設計師賈桂琳杜倫（Jacqueline Durran），她從品牌藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）操刀的高級時裝系列、COCO BEACH 度假系列及 COCO NEIGE 滑雪運動系列中挑選了五套粉紅色服裝，在劇情發展下完美烘托，由品牌大使瑪格羅比來演繹最顯原汁原味。

▲▼ 芭比 。（圖／品牌提供）

▲愛心造型菱格紋包款原型出自1995年春夏系列 。（圖／品牌提供）

瑪格羅比穿上品牌歷程中最具標誌性的粉色斜紋軟呢套裝，手拎愛心造型菱格紋包款，包款原型出自1995年春夏系列，散發濃濃復古風，據傳這包款一亮相，在中古市場已經炒到逾100萬元台幣天價。另外，也致敬了1995年春夏系列超模Claudia Schiffer所演繹的古董套裝。甚至還有一幕，男主角「肯尼」萊恩葛斯林（Ryan Gosling）與瑪格羅比出現在雪地，所穿著的滑雪裝也出自香奈兒，造型完整又夢幻，走向最真實的自我。

瑪格羅比更在訪問中提及，「在《Barbie芭比》中你會發現很多香奈兒，芭比最愛香奈兒了！片中我有幸穿上多套由香奈兒精心設計的服飾。芭比的心態是所有的飾品配件她都要擁有，好比說她一定會戴上帽子或蝴蝶結，還有耳環和飾品。這些飾品是絕對的誇張搶眼，像大項鍊和大耳環。而帽子從來不是為了遮陽，而是另一項配件，還有包包、鞋子，全部都要！真的太好玩了。」

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲瑪格羅比（左）合體萊恩葛斯林   。（圖／路透）

▲真人版電影《Barbie芭比》 。（圖／路透）

▲瑪格羅比穿上Schiaparelli高級訂製禮服，復刻60年代經典芭比造型 。（圖／路透）

回顧洛杉磯首映會時，瑪格羅比則跳脫粉色系，選擇全黑色Schiaparelli高級訂製禮服，只為復刻60年代經典芭比造型，復古輪廓與極具張力的魚尾裙襬，遊走瑪格羅比好身材，裙襬上的紅色玫瑰花綻放生命力，搭配Manolo Blahnik高跟涼鞋，引領影迷走入芭比世界。

關鍵字：

芭比, 香奈兒, 瑪格羅比, Margot Robbie

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