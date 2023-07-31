星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

▲八月星巴克持續祭出買一送一好康。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲專頁）



記者蔡惠如／綜合報導

8月即將開始了，台灣前3大連鎖咖啡包括星巴克、路易莎、85度C都不約而同推出8月份優惠，全台分店數加起來破千家要你不遇到都很難啊，快快準備喝起來，無論是揪咖還是份量升級，絕對讓你有小確幸！

星巴克在8／9前持續推出「My Summer Collection 收藏夏天 數位體驗」活動，只要登入特定網址，參加數位小遊戲，就有機會可抽買一送一、第二杯半價、2杯6折等優惠券，每個帳號天天都可抽一次，只要輕鬆滑下手機優惠就手到擒來，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8／11。請注意部分門市不提供此優惠（列表請見文章後方）。

85度C在8月份歡慶19周年，於8／5當天，全台門市從上午10點到晚上10點，大杯咖啡系列第二杯25元。此外，從8／1開始推出一連串慶生優惠活動，包括8／1至8／4 85 Cafe APP跨店取，推出大杯拿鐵和招牌咖啡買4送2優惠；8／1至8／3買8吋指定蛋糕，就送薄荷海岩咖啡買一送一券。且8月每周五咖啡日中大杯咖啡系列第二杯半價，會員在門市單筆一次買2張以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就可抽Xpark水族館門票，每周抽出5位幸運兒共20名。

▲85度C祭出19周年慶優惠。（圖／業者提供）

路易莎歡慶爸爸節，自8／14至8／30首次祭出好友分享日，全門市每周一、二、三上午11點前全飲品第二杯半價，不含手沖及超越精品咖啡。且8、9月全新推出「哥倫比亞 白朗峰 紫卡杜拉 薇拉水洗」，口感具有百香果、芒果汁與金鑽鳳梨味，質地飽滿、果香香甜多汁，原價140元，出示黑卡享優惠價105元。