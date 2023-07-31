讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂、Lush打造森林系潔膚露

▲讓清潔身體也充滿儀式感。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

清潔沐浴雖只是身體保養的一部分，但我們相信它是創造美好生活的關鍵，除了能為肌膚帶來保濕作用以外，還可享受好好款待自我的保養時光，為生活帶來的精神提升。盤點沐浴新作，挑一款你的最愛吧！

Aesop推出全新香皂以 150g 大小呈現，完美尺寸不僅可舒適地握在手中，也適合放在小型旅行包中。3款香皂分別為依蘭潔膚香皂、身體去角質香皂和滋潤保濕香皂，依蘭潔膚香皂可為肌膚注入活力，同時不致乾燥；身體去角質提供溫和的去角質功效；而滋潤保濕則能溫柔潔淨肌膚，尤其適合乾性肌膚。

其中香味調製也很講究，依蘭潔膚完美融合了柑橘與花香調，身體去角質則散發樟樹的綠意氣息，而滋潤保濕」則具有木質草本的香氣。

▲LUSH 清新活力沐浴露，290g，900元。

西伯利亞冷杉揉合鳶尾花精油，譜出清新而獨特的山林氣息，讓人沐浴後倍感神清氣爽。

▲歐舒丹 蕾絲花馬鞭草沐浴膠（限量），250ml，880元。

蘊含來自普羅旺斯德隆地區有機馬鞭草萃取、胡蘿蔔籽油，與水融合後產生細緻綿密泡沫，能溫和清潔身體，為肌膚留下保濕滋潤的觸感與蕾絲花馬鞭草香氣。