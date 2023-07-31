fb ig video ETtoday search mobile

讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂、Lush打造森林系潔膚露

>

▲▼讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂 。（圖／品牌提供）

▲讓清潔身體也充滿儀式感。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

清潔沐浴雖只是身體保養的一部分，但我們相信它是創造美好生活的關鍵，除了能為肌膚帶來保濕作用以外，還可享受好好款待自我的保養時光，為生活帶來的精神提升。盤點沐浴新作，挑一款你的最愛吧！

▲▼讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂 。（圖／品牌提供）

Aesop推出全新香皂以 150g 大小呈現，完美尺寸不僅可舒適地握在手中，也適合放在小型旅行包中。3款香皂分別為依蘭潔膚香皂、身體去角質香皂和滋潤保濕香皂，依蘭潔膚香皂可為肌膚注入活力，同時不致乾燥；身體去角質提供溫和的去角質功效；而滋潤保濕則能溫柔潔淨肌膚，尤其適合乾性肌膚。

▲▼讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂 。（圖／品牌提供）

其中香味調製也很講究，依蘭潔膚完美融合了柑橘與花香調，身體去角質則散發樟樹的綠意氣息，而滋潤保濕」則具有木質草本的香氣。

▲▼讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂 。（圖／品牌提供）

▲LUSH 清新活力沐浴露，290g，900元。

西伯利亞冷杉揉合鳶尾花精油，譜出清新而獨特的山林氣息，讓人沐浴後倍感神清氣爽。

▲▼讓洗澡變成美好的事！Aseop推出文青感沐浴皂 。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 蕾絲花馬鞭草沐浴膠（限量），250ml，880元。

蘊含來自普羅旺斯德隆地區有機馬鞭草萃取、胡蘿蔔籽油，與水融合後產生細緻綿密泡沫，能溫和清潔身體，為肌膚留下保濕滋潤的觸感與蕾絲花馬鞭草香氣。

關鍵字：

沐浴, 清潔身體

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

Dior磁吸式氣墊好時髦、Giorgio Armani紅色麂皮外盒吸睛破表 5個越來越窮的生活習慣　別小看「複利效應」的巨大差距 營養師教大家自製「水果冰」，用市售果汁加一步驟就完成 買了就幻滅！　室內設計師公開5款過時的「居家雷品」 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 「玩偶、鑰匙圈」成時尚配件　Jisoo掛包包太可愛、掛在腰間超有個性 「復古球衣」穿搭正夯！NewJeans露小蠻腰配長褲又帥又辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面