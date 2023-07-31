別再送刮鬍刀啦！　父親節居家禮物6選　泡沫啤酒機、旅行咖啡機實用有新意

記者蔡惠如／綜合報導

隨著父親節將至，禮物準備好了嗎？若總覺得刮鬍刀送煩了，居家業者台隆手創館、無印良品等針對懂生活的型男爸推出選禮清單，包括可隨時沖泡咖啡的手沖咖啡機、打出綿密泡沫的啤酒發泡機等，讓你今年爸爸節禮物多點心意跟新意。

Oceanrich X7 3 in 1 旋轉手沖咖啡機 售價1,880元

究極進化旗艦款咖啡機，許多五星級飯店也有採用，自帶304不銹鋼飲用杯及貼心隔熱矽膠，無論是輕旅行或外出攜帶，甚至是在家都能輕鬆做出一杯手沖咖啡，手沖茶飲也沒問題。

日本Toffy Premium 音波啤酒發泡機(加贈限量啤酒杯) 原價4,990元，台隆手創館特價3,980元

每秒4萬次超音波震動打出超細緻泡沫，讓爸爸在家喝酒也能很講究，且可同時還能製作兩種美味調酒，外型簡約時尚，且免插電攜帶也便利。隨附保冷劑，戶外活動也能自在享用沁涼飲品。

iBRIDGE 無線迷你多功能照明吸塵器 售價1,490元

外型極簡時尚，卻有多工設計，具備吸塵、吹塵、抽氣，打氣多功能，也可輕鬆處理寵物毛髮，適用於各種尺寸的壓縮袋，內建雙LED照明功能，也可放於汽車內部便利清潔。

Toyo Sasaki霧面泡沫啤酒玻璃杯 原價600元，台隆手創館特價499元

百年歷史日本最大的玻璃器皿製造商生產，主打倒入啤酒後，即可產生濃密口感的奶油泡沫，採用專業的磨砂玻璃狀凹凸設計，不用任何機器即可達到綿密泡泡，只需將冷藏的啤酒輕輕倒入即可。

無印良品男有機棉不易起皺扣領長袖襯衫 售價990元

針對有上班或服裝需求的父親們，其襯衫經抗皺加工處理，型態更為安定，稍加熨燙即可輕鬆維持襯衫平整，更方便打理造型，且使用有機棉製成。8／9前購買指定款男不易起皺/免熨燙長袖襯衫享優惠價880元。

無印良品鋁製領帶架 售價140元

此鋁製衣架的形狀別具巧思，多條疊放的領帶或領巾，還能從前方上下3個方向輕鬆取出，上班前著裝絕對不卡卡。