坐在藺草蓆上打Switch、燒鵝五吃逼人流口水　礁溪寒沐新日式客房開箱

文、圖／Ean

礁溪，可說是台北人的大浴場，要泡湯就會想到這，若能避開塞車時段，雪隧可謂直通蘭陽平原的任意門，就當以為湯宿市場已經飽和，沒想到還是一家一家的開，市景繁華卻也讓林立鬧區的飯店少了風景，是稍嫌可惜的地方，那就關起門來自己創造風景吧！礁溪寒沐，一間大器如美術館的旅宿，是寒舍餐旅集團在2017年所推出的第一個自創品牌，請來負責台北寒舍艾美酒店的設計團隊LTW捉刀，以淡然寧靜為主軸、由當時擔任集團董事長的賴英里親自挑選300件藝術品，打造了目前我所住過最有氣質的溫泉酒店。

因應礁溪旅遊市場的高度競爭，飯店推陳出新，例如甫推出的新改裝日式房型就深得我心，能讓一家子坐在藺草蓆上大玩任天堂Switch遊戲機，而「VARVE岩彩」也從原本的爐烤調整成 “吃在地、食當旬” 的海鮮餐廳，向更多饕客招手。開幕6年，接了地氣的寒沐仍持續優雅前行。

▲寒沐酒店新改裝完成的日式詠泉居客房，優雅清爽，質感蠻好。

▲目前寒沐行館的客房裡都會提供Switch遊戲機。

▲藝術品為房客創造了把腳步放慢的理由。

▲每日送來的漁獲都不同，相同的是都很新鮮。

隔著一條小馬路相望，飯店同時擁有寒沐酒店與寒沐行館兩棟建築體，共計190間客房區分為6種房型，大部分休閒設施集中在規模較大的酒店那棟，像是戶外泳池、需著泳裝的大眾湯、健身房及兒童休憩區等，而我這回所選擇的新改裝日式詠泉居客房，則是位於相對幽靜的行館，吸引我的還有一點，是我更偏好的大眾裸湯，就規劃在這裡的1樓，相當方便。

▲客房牆壁上的圖案讓我想起寒沐行館大廳的一件藝術作品。

▲客房的 Mini bar 櫃讓人想一探究竟。

該房型被規劃成一個回字形，蠻特別是把盥洗區與衣物間規劃在同個獨立區塊，像我帶行李又有拍攝器材，非常好收納，拉門帶上，看起來就相當整齊。12坪大的空間蠻舒服，兩張好睡的席夢思單人床墊就直接放在兩側榻榻米上，中間擺放茶几及椅，想起了住在日本溫泉飯店的那份愜意。若是家有1-2位小朋友也很適合選擇該房型，飯店人員會在夜間開床時，將房間整理成睡眠模式。為了讓旅人好眠，他們還貼心額外提供了多款枕頭，我挑選了香香的台灣有機茶葉枕，再搭配席夢思床果然睡得很好！此外若有孩童同行肯定會蠻樂，因目前行館客房皆有提供任天堂Switch，而房間裡的Mini Bar及冰箱裡的飲料全數免費，提供像在家般的自在。

▲兼具機能與美感的客房設計，不過需要留意的是臥室與盥洗空間的斷差。

▲榻榻米一直是我的愛，總能讓我感到放鬆自在。

▲將衣櫃與盥洗室整合一起，提供充裕的收納空間。

▲貼心提供額外的枕頭選單。

▲足夠的收納空間對我來說非常受用。

我一直就很喜歡這種日式客房，尤其是所鋪設的還是日本進口的藺草蓆，那淡淡雅緻的香氣，好迷人！不只如此，入住該房型的迎賓甜點，還是很對味的鹽漬櫻花紅豆羊羹。小泡一下溫泉再沖杯咖啡搭配，這時陽台外的雨也終於落下，啊…鬆了…。

▲在客房裡悠閒享用迎賓甜點，是很棒的旅宿時光。

▲迎賓甜點緊扣客房主題，讓客人的體驗更加完整。

▲寬敞的客房泡湯池。

若跟我一樣是首次造訪寒沐，肯定會感覺自己彷彿置身美術館或藝廊，泡完湯不妨花些時間四處逛逛欣賞，不少作品可都是大有來頭。其中必看的是位於飯店大廳視覺焦點的三幅作品，出自藝術家雪松之手所創作的《古樹》系列作品，據說還曾在北京故宮展覽過。

“雪松鍾情於自然山水題材，常藉探索萬物間的聯結，內省人文精神與修為。「古樹系列」的創作，以紫禁城內的古柏名木為主角，融合中國水墨底蘊與西方油畫技巧，描繪似木似石的肌理，堅硬又柔韌地延展，並以壯闊的三聯屏呈現，牽引隱曖律動在木石之間延蔓。”

飯店官網上介紹的細膩，但唯有親自站在面前，方可感受畫作之大器。

▲奢侈的留白，讓作品顯得格外震撼。

▲讓我真像是來到美術館。

行館大廳有兩件顯得格外安靜的藝術品，也很值得花些時間駐足、靜靜的感受一下。

走進大門後的右手邊，有組裝置作品，需要經過一點時間才能完整呈現。「自虛空中迴旋而來 – 水滴」是藝術家蔡佳葳為飯店量身打造的作品，委請當地雕刻師傅將詩人魯米的詩句鑿刻在黑色大理石板上，再透過現代滴水系統，藉由緩慢的涓滴之水，帶間隔的持續營造出微幅漣漪。創作者透過作品若隱若現呈現宇宙間的自然規律，帶給觀者對萬物的想像空間。

▲若不喜歡太熱鬧，可考慮入住寒沐行館。

▲需要定睛花些時間才能看到上頭刻有文字。

▲蠻療癒的欣賞體驗。

相較於上面那組作品的流動，位於櫃檯旁的「集合體」彷彿被瞬間凝結。來自韓國藝術家朴善基的裝置作品，以懸浮炭塊為媒介，創造出一個個宛如空氣流動中的音符，像互為牽引組成旋律、自帶律動的旋舞著。

▲照明設計蠻成功，讓作品的光影有了適當呈現。

▲寒沐行館的大廳櫃檯空間。

若說藝術家藉由裝置作品與飯店空間進行對話，那麼館內幾間不同類型的餐廳，則是廚師透過料理與在地風土的共同創作。這回入住兩晚，兩日晚餐分別試了位於寒沐酒店三樓的「川薈」與寒沐行館的「VARVE岩彩」。

「川薈」顧名思義是提供夠味的川菜，但有趣的是，餐廳是將在地的蘭陽風味食材與經典川菜料理手法融合，演繹出新創川菜。這餐主角是「相思木燻燒鵝五吃」，需3天前預訂，用的是在地養殖體型較大的白蘿蔓鵝，主廚採用粵式手法將十多種中藥材醃料塗抹入味，經過煙燻、淋油後，光是看到酥脆外皮就讓人食指大動。

▲很有賣相的相思木燻燒鵝。

▲一鵝多吃，相當滿足。

▲這間餐廳的料理都有相當水準。

其中最出乎意料也是原本其實不看好的第二吃「竹炭翠瓜鵝肉堡」，沒想到中西合併的吃法，不管是味道或口感都出乎我意料的好吃！若喜歡重口味，肯定會喜歡第四吃的「麻香乾鍋鵝架子」，此外第五吃的「啤酒醬菜鵝骨湯」，那鹹香濃郁的湯頭讓我連盛兩碗，是有功夫的湯品！此外，若跟我一樣喜愛花椒，也不要錯過一道「青藤火烔開水白」，看似水清實則有滋有味，真厲害了。

▲以為只是想用創意取勝，沒想到口味還真是不錯！

▲ 十分夠味的「麻香乾鍋鵝架子」。

▲每一吃都精彩的鵝肉料理。

▲濃郁的「啤酒醬菜鵝骨湯」。

▲看似普通的「青藤火烔開水白」，得親口嘗了才見真章。

另一間以 “吃在地、食當旬” 為料理理念的海鮮餐廳「VARVE岩彩」，是寒沐的最新餐廳、 5月中旬才對外營業，以黑潮流經的外海為天然漁場，將大溪漁港及南方澳漁港的海產新鮮直送，同時運用了日式及貼近在地口味的台式料理手法提供老饕們多種尚青的選擇。

▲蒜蒸波士頓龍蝦。

▲東北角鮑魚刺身。

▲用餐環境舒服也有味道。

餐廳入口處有座3.1公尺的大型魚缸，另一側的海鮮台更是精彩，上頭擺放數十種現流海鮮，都是大海冰箱的當季恩賜，每一天考驗著師傅掌勺功力的同時也帶給客人驚喜。

▲即便是常客，相信每次來也都能有新鮮好料可點。

▲清蒸石老魚。

▲角蝦漁村米粉湯。

▲景觀宜人的包廂。

不僅有藝術可賞還有美饌可享，這趟溫泉之旅，可說由內而外都被洗滌療癒了。

▲一日三泡是入住溫泉旅館的基本。

▲「VARVE岩彩」有質感的空間設計。

▲療癒的美食總能讓旅行大加分。

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礁溪寒沐酒店

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