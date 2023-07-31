fb ig video ETtoday search mobile

7種食物讓皮膚暗沉長痘　還加劇便秘要少吃

>

▲▼毀容式減肥。（圖／Unsplash）

▲便秘會導致皮膚差，營養師建議有些食物最好少吃。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

生活壓力大，許多民眾也會面臨便秘問題，尤其是女性，長期有便秘習慣容易累積廢物毒素在體內，造成皮膚暗沉或長痘痘，其實在吃進去的食物當中，有些會讓便秘加劇，營養師表示，若已經有便秘現象，以下7種食物建議減少攝取，避免狀況更嚴重。

▲▼營養師揭便秘常見的「5個原因」 。（圖／Unsplash）

▲便秘代表腸胃要好好休息，那幾日要注意飲食。

油炸物
油炸食品會導致腸胃堵塞，且消化時間要比一般蔬菜與富纖維質的物品來的久，留的久吸收越多，對身體就越不好。

紅肉
牛肉等紅肉食物，脂肪含量較高、蛋白質纖維也較堅硬，胃部較難消化，若已經有排便問題，建議這幾天內的蛋白質先以魚肉為主。

白米飯
纖維較少的白米飯，會在腸胃道滯留較久，建議在便秘這幾天以糙米飯為主食，會較有幫助。

▲▼白飯,米,米飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲白米飯纖維較少，建議以糙米代替。

甜食
像巧克力、蛋糕一類的甜食，會影響身體消化的能力，加上脂肪含量高，且纖維低，尤其是巧克力，會有較高機率引起腸胃不適。

乳製品
便秘嚴重的期間，建議減少乳製品的攝取，包括全脂牛奶、起司與奶油等，因為這些食物會導致脹氣，會讓肚子更加不適。

紅茶
或許你會覺得驚訝，多攝取些水分不是會改善便秘狀況嗎？其實含有丹寧酸的茶如紅茶，會讓排泄物黏在一起，且茶還有咖啡因，攝取過多反讓身體脫水。不過一般花草茶多半不會產生負面影響，可以正常飲用。

▲紅茶,奶茶 。（圖／翻攝Pixabay）

▲紅茶單寧酸不利排便。

未熟的香蕉
未成熟的香蕉富含單寧酸，除了同上述茶類影響之外，還會抑制人體胃液分泌與腸道蠕動，讓情況更糟糕。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

有仇必報的星座Top 3！冠軍連小事都記得超清楚，還會有復仇計畫

日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

Dior磁吸式氣墊好時髦、Giorgio Armani紅色麂皮外盒吸睛破表 5個越來越窮的生活習慣　別小看「複利效應」的巨大差距 營養師教大家自製「水果冰」，用市售果汁加一步驟就完成 買了就幻滅！　室內設計師公開5款過時的「居家雷品」 「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 「玩偶、鑰匙圈」成時尚配件　Jisoo掛包包太可愛、掛在腰間超有個性 「復古球衣」穿搭正夯！NewJeans露小蠻腰配長褲又帥又辣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面