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體驗一次就有感！「水光洋娃娃」打造明星級女神光

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▲才體驗一次明顯淡化皺紋、小臉女神光立現！ 「水光洋娃娃」課程 明星登台前的好閨蜜 。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美『水光洋娃娃』課程瞬效感受光滑透亮，化身奇肌女神 。（圖／東森自然美提供；以下同）

消費中心／綜合報導

「愛美」是女人的天性，不論幾歲都在追求美還要更美，想透過微調變美現在有了新選擇！東森自然美創新推出「水光洋娃娃」護理課程，引進以色列技術核心美容儀器，透過水光儀以每秒220公尺的速度高壓噴射，將高科技精萃產品滲入肌膚，肌膚水嫩Ｑ彈、細緻澎亮超有感，成為明星們登台前的秘密武器。

「水光洋娃娃」全新護理課程清補並重　60分鐘解救NG膚況

東森自然美「水光洋娃娃」擁有「雙倍修護」、「全面澎潤」、「逆齡無瑕」三大特色，護理課程強調「清」、「補」並重，前10分鐘以法日式手技深層清潔護理，接著舒緩按摩，活絡循環，再來換霧化高壓噴射按摩，利用每秒220公尺的高速，打通肌膚吸收開關，淨化毛孔，促進肌膚新陳代謝，最後將活化修護精華透過小分子霧化滲透表皮，開啟肌膚活化、修護作用，讓皮膚彷彿在純淨的水中，享受自由的呼吸，只要60分鐘，就能讓膚色透亮、光滑，相較於專櫃保養品，效果更加立即顯著。

▲才體驗一次明顯淡化皺紋、小臉女神光立現！ 「水光洋娃娃」課程 明星登台前的好閨蜜 。（圖／東森自然美提供）

▲『水光洋娃娃』課程搭配法日式獨特手技深層清潔護理與舒緩按摩。

「水光洋娃娃」護理課程五大功效 完勝你的青春美肌

東森自然美的「水光洋娃娃」護理課程，不僅能夠帶來安全無副作用的護理體驗，更能實現五大驚人功效：

一、淨化毛孔：深層清潔護理，有效淨化、收斂毛孔，達到暢通、緊緻，及調理肌膚問題。

二、保濕補水：修護精華滲透表面，能實現深層補水效果，使肌膚持久保持水潤光澤，達到持久的保濕效果。

三、穩定肌膚：能針對敏弱以及乾燥蠟黃肌膚，進行快速而準確的調理，使肌膚逐漸恢復穩定和健康的狀態。

四、逆轉青春：補充肌膚所需的營養和活力，增加肌膚的吸收力，活化肌膚，重新展現年輕光彩。

五、煥變奇肌：不僅促進肌膚新陳代謝，還能有效活化和修護肌膚，使肌膚煥然一新，見證有感美膚過程。

▲才體驗一次明顯淡化皺紋、小臉女神光立現！ 「水光洋娃娃」課程 明星登台前的好閨蜜 。（圖／東森自然美提供）

▲『水光洋娃娃』5種課程搭配後續保養導入，解決各種肌膚困擾。

一試成主顧，新客親見證：「救膚首選，水光洋娃娃護理課程改變了我的肌膚！」

針對不同需求，「水光洋娃娃」護理課程也有多種選擇，若想淡化皺紋、解決無緊實感的膚況，可以選擇「極致女王水光護理」，若是想ＫＯ細紋、老化同時感受臉部立體感，可選擇「立提娃娃水光護理」；針對肌膚暗沉、蠟黃，則有「晶瓷娃娃水光護理」；而敏弱肌膚，在意臉部微細血管明顯的人，適合「舒芙娃娃水光護理」溫和調理；有眼周暗沉與細紋困擾的人，一定要試試「大眼娃娃水光護理」，5種課程皆搭配自然美頂級NB-1保養系列產品，給肌膚享受最好的呵護，讓妳瞬效變美，秒變青春水嫩娃娃肌！

若你的肌膚正面臨暗沉、乾燥，甚至出現皺紋，努力的擦保養品卻都無感時，不妨來東森自然美體驗一堂只需60分鐘「水光洋娃娃」護理課程，許多新客親身感受過也一試成主顧，直呼「根本是一場改變肌膚命運的體驗之旅」，後續的定期保養搭配NB-1保養系列，能讓肌膚更加明亮、也撫平紋路，是60分鐘讓你重拾青春的秘密武器！

東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

全台水光課程加盟門市 https://bit.ly/3XgHZ2T

關鍵字：

東森自然美, 自然美, SPA, 水光洋娃娃, 美肌, 護膚, 保養

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