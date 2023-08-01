芭比風狂燒！ZARA粉紅格紋洋裝根本Barbie本人、小CK包連Itzy都在揹

▲時尚圈掀起「芭比粉Barbiecore」風潮，ZARA也推出芭比系列新品。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

由好萊塢女星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的真人版電影《芭比Barbie》可說是近期最夯的話題之一，不僅劇情內容引發討論熱潮，更在時尚圈掀起一股「芭比粉Barbiecore」風潮，像是ZARA和「小CK」CHARLES & KEITH就紛紛推出芭比系列新品，從服裝、包款、鞋履到各式配件都有，讓小資女也能輕鬆打造出屬於自己的芭比風穿搭。

西班牙快時尚品牌ZARA就由真人版電影《芭比》捕捉靈感，推出「芭比膠囊系列」，就像芭比與肯尼所處的芭比樂園一樣，「芭比膠囊系列」歡迎所有人隨心自由玩裝扮，全系列商品包含男女裝服飾、配件、睡衣，甚至是美容產品和家居用品。

尤其大家最關注的服飾系列中，當然少不了芭比的代名詞－各種粉紅元素，像是粉紅格紋馬甲短版上衣和短褲套裝、粉紅白拼色緞面棒球外套、粉紅牛仔套裝、芭比字樣粉紅背心和粉紅圖騰絲巾等，同時也穿插了許多繽紛對比的黑色、白色以及銀色、金色和華麗亮片點綴。

此外，更有復刻真人版電影裡的各種造型，像是芭比穿的粉紅色格紋平口洋裝和肯尼的西部牛仔服裝都能在此系列中找到，讓電影的粉絲也能像螢幕上的芭比娃娃一樣打扮，輕鬆喜愛的「芭比風」單品將收入衣櫃中。

除了ZARA，素有「小CK」之稱的CHARLES & KEITH也推出多款甜美與個性兼具的粉紅鞋包單品，不僅能滿足喜愛芭比風造型的人，也讓不太敢嘗試大面積亮色穿搭的女孩，也能透過鞋、包的搭配打造出現代芭比風造型。

鞋款中，首推今年春夏推出的「Sinead方釦系列」鞋款，可說是最具有芭比精髓的鞋款單品，像是Sinead方釦繞踝高跟鞋，有著厚底防水台、圓潤的鞋頭及復古的粗高跟，簡直是芭比娃娃鞋的放大版；同系列的方釦厚底拖鞋，厚底加寬的輪廓與蓬鬆的粉紅斜紋布面，穿起來不僅不笨重還有萌萌可愛感。

此外，像是有著簡單乾淨線條的Koa方釦夾腳涼鞋，很適合各種類型的穿搭，鮮豔的桃紅色不僅成為造型亮點，還能讓雙腳更顯白；而喜愛甜美感的則推薦Selene小花釦厚底涼鞋，珊瑚粉色點點搭配小花環釦，讓你輕鬆穿出俏皮甜姐兒風。

包款的部分則以Cocoon弧形手提包最受矚目，先前南韓人氣女團ITZY就曾提著這款包俏麗亮相，其中成員Lia和彩領手上的粉紅色款，搭配TPU材質的幾何外型設計，可愛之餘也多了點個性感；粉白色和藍色線條相間的毛呢衍縫手拿包，很適合想走優雅氣質風芭比造型的人，粉色的鍊條增添更夢幻氛圍。

Maisy抓皺彎月包的圓潤蓬鬆外型和皺褶提把加上夢幻櫻花粉色，有滿滿浪漫少女感；而Koi撞色鍊條腋下包，以黑色及銀色鍊條搭配桃紅色小巧包身，很適合個性風或甜辣風格的穿搭。