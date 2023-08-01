營養師：紅燒牛肉麵熱量破表，挑選麵條、湯底很重要

▲選清燉湯頭牛肉麵更健康。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

吃膩了便當，湯麵也是外食族的好選擇，有湯、青菜、肉，讓人吃了好滿足，但是吃之前你知道吃進了多少熱量嗎？營養師高敏敏列出湯麵類熱量，麵控必須注意，教你健康挑麵食。

營養師分享，一碗麵的澱粉量約等於半碗飯，但她提醒因為麵體製作方式不同，熱量還是有差，以下貼心列出高熱量、中熱量、低熱量區，點餐時不妨先思考一下，以免熱量破表。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#高熱量區

紅燒牛肉麵（一碗）870kcal 高血壓者注意

大滷麵（一碗762g）850kcal 限糖者注意

排骨酥麵（一碗650g）750kcal 高膽固醇者注意

肉羹麵（一碗600g）710kcal 限糖者注意

酸辣湯麵（一碗762g）600kcal 限糖者注意

#中熱量區

鵝肉湯麵（一碗650g）580kcal 高血壓者注意

鍋燒意麵（一碗）550kcal 高血壓者注意

餛飩麵（一碗600g）535kcal 高膽固醇者注意

蛤仔麵（一碗400g）435kcal 急性痛風者注意

鴨肉麵（一碗）430kcal 慢性腸炎注意

#低熱量區

蚵仔麵線（一碗412g）415kcal 限糖者注意

#榨菜肉絲麵（一碗600g）400kcal 高血壓者注意

#台南意麵（一碗）380kcal 高血壓者注意

#陽春麵（一碗600g）360kcal 限糖者注意

#擔仔麵（一碗）282kcal 腎臟病者注意

由上可知，牛肉麵的熱量最高，高敏敏建議若真的要點牛肉麵，可選擇清燉湯底為主，少選紅燒和番茄口味，而肉品選擇一般的牛腱肉或牛筋就很美味了，高熱量的牛腩和牛雜偶爾淺嚐就好。

而麵條也有大學問，麵條則以粗麵為優先，除了有飽足感，相較於細麵也更有嚼勁、吸收油脂較少一些，另外湯沒喝完是好事，千萬別覺得浪費，有時候湯反而可以幫忙過濾掉額外的油脂。

她也提醒，肉羹麵、蚵仔麵線等加了許多勾芡，當太白粉溶解於水，澆淋於麵線中，也會讓血糖飆高、容易導致肥胖 是營養師心中的地雷食物之一，如果再加上內臟類食物項是大腸，不僅增加熱量，攝取過多也會影響血脂。

最後建議常用麵的做一餐的人，可以加顆蛋、加盤蔬菜，讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態，降低了自己寶貴的免疫力。