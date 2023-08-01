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小心被叫阿姨！「眼下膨潤度」是關鍵，立刻讓你年輕5歲

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▲▼眼周提亮。（圖／品牌提供）

▲越來越多女生在意眼下膨潤度，已成為青春指標。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明睡很飽，但常被人誤認很累嗎？或許是眼周保養沒做好，老化的第一道防線就是在眼部肌膚，做好眼周抗老提亮，視覺年齡立刻減五歲。

▲▼眼周提亮。（圖／品牌提供）

▲NARS 裸光亮眼修飾霜，1,100元。

加入品牌明星成分-LRC 聚光保濕複合物以及全新保養因子，上妝兼保養。針對現今眼下淚溝、暗沉的痛點，一抹澎潤，透出自然光澤，其中幻彩珠光複合物，能讓抹上後的眼部周圍產生自然的光影對比，同時柔焦隱形瑕疵。

▲▼眼周提亮。（圖／品牌提供）

▲Sisley 黑玫瑰亮眼水凝精露，14ml，4,300元。

獨特水凝轉化技術，觸膚即化為清新細膩水凝精露，將黑玫瑰能量注入嬌嫩眼周肌膚，輕盈好吸收，解決夏天過於滋潤、易負擔的困擾。更有著獨特專屬精密冷瓷石按摩激活眼周循環亮眼筆頭，搭配眼周按摩讓保養更有感。

▲▼眼周提亮。（圖／品牌提供）

▲德國AB 全效亮采眼膜，(1入) ，760元。

溫和不刺激的賦活水凝膠質地眼膜，為肌膚快速補水，深層修護讓眼周有感，豐盈提亮一次到位，很適合當作特殊場合前急救保養。

▲▼眼周提亮。（圖／品牌提供）

▲A.M. Fairyland 不關燈澎潤提亮液，3.5ml，520元。

不像遮瑕膏有厚度，但卻有澎潤顏色的膨脹感，能幫助眼下淚溝疲憊感做調整。更新版讓質地變得更潤澤，有效幫助眼下乾、細紋狀況 ，可以呈現飽滿光澤感的奶油妝效，使用在粉底、蜜粉後，也可當作補妝用。

▲▼眼周提亮。（圖／品牌提供）

▲Giorgio Armani 超持妝水慕斯遮瑕精萃，1,500元。

全新升級的超持妝絲絨水慕斯遮瑕精萃，猶如絲絨布料般柔滑服貼，輕鬆遮瑕不卡紋，最後再輕蓋蜜粉定妝，不論再熱都禁得起考驗。

關鍵字：

眼下, 提亮, 遮瑕, 修飾

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