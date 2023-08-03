風・Luxury／寵愛老爸好錶上手　LV運動錶添活潑氣息

▲LV Tambour Street Diver Chronograph自動錶彰顯爸爸的年輕活力。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶兼具裝飾與實用性，是務實老爸不可或缺的重要配件，不妨想想他的實際需求與穿搭風格，挑選一只可天天戴上手的耐看錶款。動風當道，無論是熱愛潛水或愛看賽車的爸爸都有可相襯的錶款；若爸爸常穿正裝，則可從經典優雅款式挑起，作為完美的父親節禮物。





▲LV Tambour Street Diver Chronograph自動錶46毫米，328,100元。

LV活潑出色

LV（Louis Vuitton，路易威登）Tambour Street Diver Chronograph自動錶融入潛水錶設計元素，配備計時功能滿足運動愛好者，最吸睛是對比色飾面和夜光刻度，有藍色、亮黃色款式，洋溢活潑氣息。

▲MONTBLANC 1858系列Iced Sea日期顯示自動腕錶為專賣店限定款，115,500元。（圖／萬寶龍提供）

Montblanc時髦潛水錶

萬寶龍（Montblanc）首款運動潛水錶1858系列Iced Sea日期顯示自動腕錶，擁有最流行的綠色面盤，並採用古老刮磨技法（Gratté Boisé）在錶面打造出靈感源自白朗峰最大Mer de Glace冰河的深邃層次感，而內在也強悍，符合潛水錶ISO 6425標準，防水300公尺米。





▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶高爾夫球特別版42毫米，82,400元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer高球迷必備

熱愛3C與高爾夫球運動的爸爸，肯定會被TAG Heuer（泰格豪雅）Connected 智能腕錶42毫米高爾夫版吸引，進階款TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶42毫米高爾夫版，錶圈設有1至18的球洞編號顯示，並設有「全程擊球追蹤」功能，亦可追蹤個人積分，滿足小白球愛好者，功能外也兼顧時尚造型，在原本的白色橡膠錶帶外另附綴有綠色縫線的黑色皮革錶帶。





▲帝舵表以18K金與不鏽鋼打造的BLACK BAY CHRONO S&G 03腕錶，242,000元。（圖／帝舵表提供）

TUDOR復古運動風

帝舵表（TUDOR）結合潛水錶與傳統賽車計時錶的精髓，創作不鏽鋼搭18K金的BLACK BAY CHRONO S&G腕錶，保留了自1969年來成為品牌標誌的雪花指針，並在錶殼外搭配發想自第一代帝舵計時腕錶的黃金按鈕，完美展現復古運動風。





▲浪琴表FLAGSHIP HERITAGE系列腕錶，100,300元。（圖／浪琴表提供）

Longines斯文月相錶

優雅設計著稱的浪琴表（Longines），是斯文風格爸爸的首選，經典代表作為靈感源自1957年錶款的FLAGSHIP HERITAGE旗艦復刻系列，三針配上指針式日期與月相功能，雋永耐看且兼具實用功能，是能伴隨爸爸長長久久的優質選擇。

