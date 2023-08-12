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2023夏季墨鏡流行趨勢！多巴胺色系、鏤空Logo　時髦又修飾臉型

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

每到夏季就是時髦墨鏡的出場重點，今年的墨鏡重點就在大Logo、時髦鏡腳上，這次除了為大家解析2023夏季的墨鏡趨勢之外，更為大家挑選了幾款精品品牌的新款墨鏡，往下看看喜歡哪一款！

2023夏季墨鏡趨勢

多巴胺色系加入繽紛愉悅

在疫情正式趨緩、大家開始出國旅遊，全球的愉悅感大大升級，而能讓心情舒暢開心的多巴胺色系，作為今年夏季穿搭中的一匹黑馬，不只影響了穿搭上的顏色搭配，同樣也能在配件上看到這種明亮搶眼色系的大量出現，讓今年輕快、活潑的氛圍感成了墨鏡的趨勢之一。

品牌標誌的份量感

精品品牌在今年的墨鏡設計上，更著重在品牌標誌的呈現，以顯眼又大膽的設計為主，讓墨鏡在搭配中的占有的份量感擴大，無論是搭配上性格的粗框設計，或是精緻的鏤空感，都是今年可以看到的。

大鏡框的修飾感

歷久不衰的大鏡框墨鏡，一直都是修飾臉型、遮素顏又有氣勢感的最佳幫手，今年金屬材質、輕巧又流暢的線條也展現在框形設計上，不過今年也加入了一點些微變化，以圓方形、多稜角不規則造型為主，為墨鏡增添一點俏皮風格。

2023夏季精品墨鏡推薦

PRADA

PRADA Symbole太陽眼鏡，醋酸纖維鏡框搭配搶眼的切面打造時髦外型，精緻3D立體設計的鏡臂展現品牌經典的三角形徽標。 

▲PRADA Symbole墨鏡，NT$16,500。

PRADA

未來感十足的長方形鏡框設計，搭配大膽輪廓和精緻的幾何切面鏡腳作為設計亮點，鏡臂上3D立體設計的PRADA Logo呼應品牌經典。

▲PRADA Symbole墨鏡，NT$16,500。

BURBERRY

大方型膠框太陽眼鏡使用25%比例以上回收材質打造，鏡臂有靈感來自品牌首飾的鏤空金屬BURBERRY Logo字樣，復古又活潑。

▲BURBERRY Logo墨鏡，NT$10,700

輕量金屬材質方型大框太陽眼鏡與獨特鏡腳，鏡臂裝飾有細緻精巧的金屬材質BURBERRY Logo字樣。

▲BURBERRY Logo墨鏡，NT$9,850

COACH

採用了全金屬材質，細長鏡臂搭配上精巧的金屬材質COACH徽標，搭配閃亮的鏡架色彩和迷人的漸變鏡片，是本季的時尚之選。

▲COACH 漸層墨鏡，NT$5,150。

EMPORIO ARMANI

大尺寸鏡框鑲嵌金屬芯線，整體造型因為透明感看來輕盈許多，方框設計搭配豐富多彩配色，鏡臂上還有雷射蝕刻的EMPORIO ARMANI徽標，營造出優雅的中性風格。

▲EMPORIO ARMANI 膠框墨鏡，NT$5,550。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 夏季, 墨鏡, 太陽眼鏡, 多巴胺

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