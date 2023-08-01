還在大包小包掉行李？3款顏值爆高的「CP值之王」行李箱　旅行也能很時髦

記者李薇／台北報導

暑假已經過了一個月，還沒有出發旅行的人趕快安排假期了！出門大包小包一袋袋肯定不方便，而且容易掉東掉西，以下就推薦多款厲害的行李箱，大容量設計全家大小的物品都裝好裝滿，優雅又時尚的出行。

＃極簡時髦風：LOJEL VOJA 21吋登機箱

不管是要出國旅行還是國內玩爆，21吋登機箱絕對都是必帶的選擇，小巧輕盈的設計，外型俐落簡約灰色系，看起來就質感滿分，重量才3.2公斤，隱藏式彈力手把搭配日本設計雙輪具，拉動滑順好推，頂規框架保護加上3點鎖定系統，在箱體上下方分別多一個安全扣，除了TSA海關鎖外多一層防護，貴重物品也能安全無虞。

＃流行可愛風：American Tourister 28吋ROLLIO圈圈箱

不想在茫茫行李箱大海裡面找不到自己的行李，或是常有拿錯困擾的人，這一咖超可愛的圈圈箱絕對是首選，淺灰色搭配萊姆綠的繽紛色調，或是珊瑚橘與天空藍的撞色拼接，獨特圓筒形設計推出門絕對成為焦點，有別於一般行李箱方正的創新風格，立刻拿下2023紅點設計大獎，重點是28吋的大容量，讓個人物品跟伴手禮都裝好裝滿，空間超級夠。

＃CP值天花板：CROWN 29吋雙層防盜拉鍊行李箱

被網友暱稱為「粗條碼箱」的單品，光聽名字就能感受到它夠硬核耐摔，看似低調的深色系在光影照射下，散發隱隱金屬感光芒，顏值逆天，重點是簡約方正的外型，收納空間超友善，更選用來自日本Hinomoto雙輪具，即使是大尺寸也不用擔心拉不動，女生也能輕鬆使用，重點是價格竟然不到4000元就可以擁有，果然是「性價比之王」。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）