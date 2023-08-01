安格斯12星座一周運勢7／31-8／6　巨蟹離職前再想想、天秤低調一點

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

盛夏月底月初銜接的這一周，星盤零變動之下牡羊座運勢持續承接，這周最重要的莫過於愛情，在太陽與金星的互動之下，感情平穩中暗藏變化，單身者有桃花上門，但只有好感欠缺共鳴，彼此就可能卡在一個尷尬的狀態，看似甜蜜卻得保有理性，避免卡入一個不太自在的胡同中。有對象者，生活的磨合增多，但也有不少小確幸。

金牛 4.21~5.20

運勢的輪軸緩慢轉的從金錢移轉到了感情、人際有關的宮位，也意謂著這周的金牛座會更偏重感性的思考，與人之間的相處有開心就會有玻璃心，某些不中聽的話、不舒服的是非牽扯，很可能讓你感到焦慮又心煩，若過度隱忍，只怕負面的情緒潰堤。感情方面同樣暗藏危機，與另一半似乎因為某些價值觀的差異而有些溝通不良。

雙子 5.21~6.20

除了日復一日的忙碌於工作外，雙子這周其實可以試著稍稍把生活的重心轉移到休閒、娛樂、運動等其它方面，藉此也順勢移轉心頭與日俱增的壓力感。夏日裡雙子適合與麻吉互動緊密些，四處吃吃聊聊，或是連繫久未碰面的老友散步出遊，能默默代謝掉身體裡的負能量，就算感情進展不如預期，也不會讓你覺得太低落喔！

巨蟹 6.21~7.21

巨蟹座運勢好壞消息皆有，受惠太陽停在財宮，賺錢機會持續增多，但金逆之下不適合跳槽、變換職務及工作環境，有離職想法的最好再觀望一下！朋友之間易出現商量好的事情又有變數的狀況，得做好心理準備。本周感情則是另一個隱藏的彩蛋，單身者透過新的人際圈將能為感情帶來曙光。有對象者兩人爭端的癥結點很可能浮上檯面，只看彼此想不想正視它。

獅子 7.22~8.22

充實滿載的種種活動計劃，讓今年夏天的獅子座顯得活躍異常，將會是人際圈中的風雲人物，不過新舊月銜接的這一周，獅子座得設法調快自己的進度，收起悠哉慵懶的態度，工作上有些分身乏術，愈是忙碌時刻愈要調整自己娛樂與工作的比重。本周身邊的異性好友會是你的感情貴人，想要增進愛情桃花或提升與情人的關係，那麼朋友會是你有力的推手。

處女 8.23~9.22

緊繃已久的神經可以在本周鬆懈下來，星盤上少了變動，穩定的生活節奏下能為處女座減少焦慮感，事情大都能在你的掌握之中，可以不那麼緊張！不過這周要特別注意小感冒或腰痠背痛的問題，是時候給自己放個小假休息一下，與情人共度休假時光，或是吃一頓美味大餐，都能重新燃起你的工作鬥志，讓你重新成為一條活龍。

天秤 9.23~10.22

愛說好聽話、愛和大家開心相處的天秤座，最好先收起自己的長袖善舞，金星逆行之下很可能在人際上出現小小的跳空反轉，這周的你較適合低調一點，不要一昧只是說著別人想聽的話。月初這周感情表現不錯，炎炎夏日出遊玩耍都能為今年夏天留下甜美回憶。單身者雖小有桃花，但多半只是短暫邂逅、一閃即逝居多。

天蠍 10.23~11.22

雖然能在工作上交出漂亮的成績單，不過天蠍座這周開始重心慢慢的從職場、交際逐漸移回自己身上，比起各式邀約玩樂，你也會更願意花時間提升自己，只是人際方面的互動開始略顯冷清，少互動少磨擦也少是非，其實對你來說也不見得是壞事。此時愛情運勢較為低迷，即使有小朵桃花，也會因為自信心不足而打退堂鼓。

射手 11.23~12.21

金星逆行之下，射手座要當心自己優點變缺點、加分變扣分，這周就算擁有話語權也不見得是好事，過去的天馬行空的行徑可能在這時出現反效果，有些事愈描愈黑不僅容易得罪職場上的長官，連感情上與情人沒默契的雞同鴨講都可能造成摩擦，建議你則先用心傾聽情人或心上人的想法意見再作反應，你需要的是用心聽而不是用嘴說。

摩羯 12.22~1.19

星盤穩定的運作下看似對運勢沒有任何幫助與進展，但對摩羯來說，規律恆常的節奏是一種信心與安心的來源，近期走入心情上撥雲見日的清爽期，過去一直想不開、想不透的煩惱，能在這一時期解套，很適合開始一個新的計畫，或加強感情上的進展，透過較高頻的互動能讓感情與人際更進一步，是值得把握的時期。

水瓶 1.20~2.18

太陽庇佑之下，水瓶座這周別老宅在家中，除了平時保持水準以上的工作表現外，也可撥一些精神心力在生活經營上。近期適合周末假日往外開拓人際，多參與聚會等公開活動，單身者能因此認識新異性，脫單日不遠了！而有情人者最近兩人易鬧彆扭，過於緊密的相處容易產生火花，但更容易有摩擦，不想要心太累就要先拉開一點距離。

雙魚 2.19~3.20

雖然延續上周運勢變化的脈絡，不過這周雙魚座職場工作表現將愈來愈熟稔，能有獨當一面的氣勢，然而感情偏弱，似乎把心思都專注在公事上了，下了工的魚就是沒魂沒體，感情不論單身還是交往中，懶散的態度都很可能讓感情大扣分，下回別再責怪愛神老是不給力，實在是近期的你都沒好好在這方面努力呀！

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