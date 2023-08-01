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12星座8月運勢！超級藍月碰上金星逆行　獅子顧好財務、天蠍和平分手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

八月整體運勢

人們通常在滿月期間情緒波動較明顯，這兩次超級滿月碰上7／23－9／4金星逆行，愛情戲碼百轉千迴，還因月初日月與木冥二星的互動，導致人際關係的掌控欲或對峙氛圍濃厚。還好8／16的獅子新月讓人念起了舊情，願意以和平的方式處理本月的各式人際關係，但對沒有保障、不思成長的人事物，不會再耐著性子縱容。

10日至20日是本月搶佔有利位置的最佳時期，只是搞怪、叛逆的天王星在本月初、中幾度引發突發狀況，月底的滿月觸動一些敏感、難解的議題，膽敢砍掉重練的或許能迎來新契機。水星8／24－9／16、天王8／29加入金逆行列，某些人情世故必須做一番取捨，謙虛謹慎的行事做風將得到益處。

牡羊 3.21~4.20

月初領到薪水、獎金後，轉身就花掉了，若是花在與工作、自我成長或投資方面，倒也物盡其用，就怕你是為了面子、想取悅戀人買了超出你荷包深度的東西。本月工作講求團隊的績效，若你是主管或領導，月中務必要有紀律的分工，凝聚團員、同事的向心力。23、24日容易過度樂觀誤判局勢又逢水逆，若月中沒有紀律訓練便會像散沙一般，滿月前要做好懲處善後，狀況才不會更加惡化。

金牛 4.21~5.20

月初工作成果令你很有底氣，雖然上司未必會給予實值的獎勵，甚至有防著你的小動作你也不甚在意，守護金星逆行，深知本月不能任性，該妥協的時候別被人推出去當出頭鳥。新月到18日可以借勢而起，讓同事看見你的實力、鬥志或韌性，知道沒事別來惹你。戀情本周不論是分是合，都是好事。29日天王加入金水二星逆行行列，預料會有勢不可擋的波折，趁早做好自身相關的準備。

雙子 5.21~6.20

本來信心滿滿的，在聽到不好的評語、八卦，或老闆、客戶不滿意的態度，立馬收歛起你的隨性，趕緊想辦法彌補缺失，甚至有點過了頭，直到父親節過後，才恢復底氣，以良好的判斷力與幽默重獲大家的好感。月中戀情多變，16日的新月期間越擔心失去越想掌控，小心被壓制的那方受不了而離去，你若懂得反省，願意調整態度，24日水逆到31日滿月期間，有可能會復合，月底保持初衷。

巨蟹 6.21~7.21

本月憑藉實力與積累的名聲，與眾人和不同單位合作，財運收入頗豐，一路忙至月底，收獲不少附加的、延伸的人脈與資源。14－18日可談妥新計劃、專案，跨足到新的領域，建議與適當的人才或單位聯手或結盟，較能創造更大的價值。水天二星月底逆行對你修復友誼、情誼大有好處，若因忙碌疏於更新近況，可在此時多與在意的人、團體們互動。對待戀情較內歛，像朋友般的相處。

《美麗佳人》2023八月星座運勢：本月2次藍月，碰上金星逆行，愛情戲碼百轉千迴！

獅子 7.22~8.22

2日水瓶滿月之後，可試試與人合作些有趣的事，直播或分享小教室，先不管有多少收益，重點在提高能見度以及搶佔市場，不過本月主要還是在試水溫，畢竟沒做過的事，最好磨合一下再說，儘量在13日左右擬定方向，16－18日開始執行，雖說是有趣為主，仍要以慎重的態度應對。23日進處女月後水逆、29日天王逆行，還有月底的藍月，財務方面要謹慎，熬夜工作仍要顧好健康。

處女 8.23~9.22

月初看事情有些狹隘，挑剔伴侶的不上心，或對能力、地位不及你的人遷怒，這與你平時的個性不太一樣，主要是覺得自己辛苦奮鬥，希望他人能讓著你一點，或要有眼力見，自主分攤你的壓力，還好這份彆扭在10日左右不再作怪，12日周末與家人、好友們共渡、相互關懷，心情開闊了許多。23日進處女月的隔天水逆，雖會混亂個幾天，由於你的紀律與合理的行事，很快就會回穩。

天秤 9.23~10.22

月初戀情經過懇談、遠距或分隔兩地的關係在碰面之後，確定彼此心意，不管是分是合，總能揮散心裡的七上八下。近期努力籌備的事，月初一出手爭取大約就能如願，但小心過度自負來誤事，儘量在24日水逆前將重要事務完成到某個程度，減少疏漏之處。27日火星進天秤，挺適合施展社交手腕，不傷人臉面的拿下你的目標。水逆期間為人行事貴在真誠與互惠，談妥的事才不會破局。

天蠍 10.23~11.22

月初與月底的兩次滿月，猶如倒吃甘蔗，漸入佳境。七月下旬辛勤的經營事業、執行工作至今，表現可圈可點，即使贏面在別人身上，你的氣勢也不亞於他人，只是本月上旬仍有許多待執行的事宜與業務，仰賴他人的配合與資金挹注，記得本月在金逆期間，脾氣要收歛一點，別說風就是雨，16日新月在舊識、老客戶的協助下，事業有大進展。用心經營的感情，若一方已無心不妨和平分手。

射手 11.23~12.21

2日水瓶滿月之際，基於某些很現實的考量，你真心想要與某人做個了斷，或從一個共同體裡抽身，你原本不打算與對方撕破臉，還想替彼此留點後路，但在10日前的一些意外，發現你想維護的人不領情，那就沒有必要表示體貼，看看能否在16－22日之間理性談妥協議，23日的水逆與金逆搭到，或許還需經過一番來回的波折，請保持樂觀，相信終會有妥善的結果，新人生在藍月後啟動。

摩羯 12.22~1.19

月初成就了一些事，令你心情大好，事業愛情兩得意，曖昩、相互觀望的感情與合作，因為一件突發狀況，經過理性的分析，反倒促成你與對方的共識，不過因可供選擇的人選、項目眾多，一時之間有選擇困難，但在16日新月期間，在輔助力量到位、團隊齊心的作為下取勝，站穩了屬於你的地位。若是心裡有其他打算，大約會在14－19那周做出決定，戀情、感情值得你認真看待。

水瓶 1.20~2.18

2日水瓶滿月，請好好正視近期在意的感情與合作事宜，別自以為對方是站在你這邊的就忽略他的感受，若你打算投入某個長期的計劃，需要對方的支持、當最鐵的後備，建議在10日前好好與對方討論，只要他同意，他會做得比你預期的更加完善。至於這期間的一些人際關係，因金逆的緣故，別輕信他人，也別再容忍無心的戀人、伴侶，月底是分手拆夥的時候，把時間留給在意你的人。

雙魚 2.19~3.20

近來營造的人設稍有爭議性，雖說挺你的人會以你為榮，只是在月初的滿月時，有點疑惑當前的策略是否適合長遠經營，由於是在金逆期間，10日或22日前若要反悔都不為過。不然在16日新月期間進行些市調，與時俱進的修正，甚至全盤推翻原訂計劃，總比一條道走到黑的好。而且月底進入水逆、天逆時期，不必浪費時間與網上黑特、水軍對峙。藍月對你有意義性的影響，務必掌握好。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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