美女網紅Chiara高衩開到腿根辣翻　秀天空藍錶展夏日熱情魅力

▲Chiara Ferragni穿上大膽的藍色深V又開岔至腿根的洋裝搭配HUBLOT天空藍陶瓷計時碼錶，同時疊戴Tiffany等手環。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

夏日活力穿搭中，少不了各種深淺色調的藍色，IG有2951萬粉絲追蹤的義大利時尚美女網紅Chiara Ferragni，今夏度假所穿的洋裝與比基尼即以亮眼藍為主，日前她以瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）品牌大使身分現身在摩納哥舉辦的活動，更以深V又開高衩至腿根的深藍洋裝的火辣亮相，搭配新款Big Bang Unico天空藍計時碼錶，展現熱情魅力。





▲Chiara Ferragni以HUBLOT品牌大使身分出席摩納哥活動，佩戴 Big Bang Unico 天空藍陶瓷計時碼錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

育有1子1女的Chiara Ferragni，向來不吝惜展現辣媽窈窕身材，出席HUBLOT活動「上下全開」的造型遊走走光危險邊緣而成為焦點，另一亮點則是她手腕上的HUBLOT Big Bang Unico天空藍陶瓷計時碼錶，迷人的藍色陶瓷錶殼搭配白色皮革搭配Velcro複合材質錶帶，或快拆換上天空藍襯白色邊線橡膠錶帶，流露清新風格，搭載72小時動力儲存的HUB1280 Unico自製自動上鍊計時機芯，照例透過面盤可一窺機芯奧秘，限量200只。





▲HUBLOT Big Bang Unico天空藍陶瓷計時碼錶，以白色皮革搭配Velcro複合材質錶帶，740,000元。





▲HUBLOT Big Bang Unico 天空藍陶瓷計時碼錶亦可轉換為天空藍襯白色邊線橡膠錶帶，740,000元。

Chiara Ferragni在希臘度假的裝扮也以藍色系為主，曾穿義大利品牌SunBunch藍色兩截式裙裝，上身與腰際的綁結式設計增添甜美氣息；而比基尼她常穿義大利品牌Calzedonia，近期她所穿的款式為電光藍並飾以珠飾的比基尼，顯得俏皮可愛，完美示範夏季藍色系時尚穿搭。





▲Chiara Ferragni在希臘度假時穿義大利品牌SunBunch藍色兩截式裙裝。（圖／翻攝chiaraferragni IG）





▲Chiara Ferragni的珠飾藍色比基尼出自義大利品牌Calzedonia。（圖／翻攝chiaraferragni IG）