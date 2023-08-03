靠一條「精品皮帶」撐起品味！15款推薦　愛馬仕、CELINE百搭不撞款

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或許我們沒有辦法全身上下都有名牌加持，但是投資一條對的精品皮帶，將能瞬間提升品味與氣場，替日常穿搭增添時髦亮點，如果你最近也在苦尋一條好看皮帶的話，以下編輯精選15款精品皮帶給你參考！

編輯精選15款精品皮帶推薦

Hermès愛馬仕 mini H皮帶釦 & 雙面皮腰帶24mm，NT$23,300

Hermès愛馬仕 H Cursives皮帶釦 & 雙面皮腰帶24 mm，NT$23,300



愛馬仕大大的H Logo識別度最高，其中這款雙面皮帶最是有名，雖然價格是人家的雙倍，但是它也的確一條能當兩條使用，正反兩面不同顏色，讓你可以更增加搭配性。不過，如果覺得這款太經典、不夠有新意，女生們可以選擇線條曲線更柔美的H Cursives皮帶釦系列。

Chanel小羊皮、金色金屬 & 水鑽黑，NT$76,000

Chanel 2023秋冬系列的腰帶配件帶來金屬鍊帶的設計款，比起皮帶的功能，更著重在腰鍊的裝飾性，這款小羊皮製成的金屬鍊腰帶，保留經典同時帶來更多搭配的可能性。

LOEWE Anagram卵石紋皮帶，約NT$11,846

LOEWE Anagram 彈性皮帶，約NT$15,862

LOEWE的窗花Anagram Logo金屬釦環搭配光滑小牛皮材質的雙層皮帶，是最經典的選擇，最近還有一款以彈性織帶為基底製作的腰帶，同樣使用Anagram Logo做為中心釦飾，不過其打開的方式比較特別，將Logo巧妙分兩半後以磁扣相吸固定。

Louis Vuitton LV Circle Prime 20MM 雙面皮帶，NT$18,100

Louis Vuitton的皮帶亦有了新的選擇！編輯推薦LV Circle Prime 20MM雙面皮帶，此款皮帶靈感來自LV的鞋履系列，金屬扣飾採用LV Circle標誌，兩側加裝扣環連接，雙面設計為經典Monogram帆布、另一面則有不同顏色的皮革，喜歡LV皮帶的讀者們，現在有更不易撞款的選擇囉。

Gucci BLONDIE幼身腰帶，約NT$16,048

GG Marmont雙面皮帶，約NT$16,048

說到精品皮帶，Gucci的GG Marmont皮帶應該是第一個浮現你腦中的選擇吧？GG Marmont固然經典，不過，若是不想這麼容易撞款的話，Gucci近年主推的Blondie Logo也很美！

Saint Laurent MALE亮面皮帶，NT$15,850

Saint Laurent的腰帶走的是低調高級風，方形的金屬插口上飾有Saint Laurent Paris的鐫刻標誌，推薦給不喜歡太張揚的你。

Ferragamo Gancini皮帶，NT$16,900

Ferragamo標誌性的Gancini扣飾，放置於皮帶上頭再適合不過，是個優雅、端莊的選擇。

Dior 30 MONTAIGNE 雙面腰帶，NT$21,500

經典CD標誌源自同名手袋30 Montaigne，雙面皮革設計隨時變換深、淺搭配，也是一款經典不敗、絕不出錯的款式。

Balenciaga LE CAGOLE 穿孔鍊條皮帶，NT$25,900

移植自爆款Le Cagole系列手袋，Balenciaga推出一款與手袋肩背帶設計概念相同的穿孔皮帶，並加入可拆卸式愛心隨身鏡和小卡包，強調個性龐克卻又不失可愛，這款編輯大愛！

TOGA 雙頭皮帶，約NT$7,192

日本品牌TOGA ARCHIVE以配件金屬元素聞名，其推出的皮帶可說是日妞們人手一條，其中特別推薦這款雙頭皮帶，與一般的皮帶一看就能做出區別，尤其是金屬上頭的雕刻花紋，最是值得入手的關鍵。

Diesel D Logo皮帶，NT$5,900

在Y2K獨領風騷的時代，怎麼能沒有一樣Diesel的單品？皮帶配件就是很值得投資的入門單品，一條基本款便可打天下。

Celine 西部風皮帶，NT$18,000

Quiet Luxury精髓是安靜低調但擁有上乘質感，這款Celine的皮帶就很符合喜歡老錢風的你，基礎的金屬搭扣與2個金屬環，加上尾端的金屬尖頭，盡顯俐落感，輕鬆駕馭於日常，像代言人Lisa就經常使用。

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