fb ig video ETtoday search mobile

Balenciaga破天荒首度宣布品牌大使！清空IG迎接法國傳奇影后、泰國男神

>

記者鮑璿安／台北報導

多次出現在Balenciaga大秀、形象廣告的老面孔法國傳奇影后伊莎貝雨蓓 （Isabelle Huppert），往後與品牌關係更為密切了，近期 Balenciaga首次宣布品牌大使，Isabelle Huppert以及泰國演員PP Krit Amnuaydechkorn驚喜在內，開創品牌先例。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲伊莎貝雨蓓出鏡剛發表的冬季23系列廣告大片 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲伊莎貝雨蓓成為走秀嘉賓支持高級訂製系列秀發表 。（圖／品牌提供）

伊莎貝雨蓓提到：「一直以來，Balenciaga追求對藝術的熱情與執著。Balenciaga堅信時尚是藝術的一種表現形式。我對此非常認同，而且很高興能夠成為創作的一部分參與其中。」伊莎貝雨蓓2021年7月首次與Balenciaga結緣，之後以品牌摯友身分多次參與廣告形象拍攝、時裝發布秀，甚至融入模特兒群中走上高級訂製系列秀發表的伸展台。在不久前品牌釋出的冬季23系列廣告大片中，她身穿廓形鮮明的印花連身裙，拎著裙裝延伸的花卉造型Crush Sling皮革包款，讓人更加聚焦單品本身。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲出演《以你的心詮釋我的愛》走紅的PP Krit Amnuaydechkorn成為Balenciaga品牌大使 。（圖／品牌提供）

目前Balenciaga則清空官方IG，專注迎接兩位品牌大使到來，出演《以你的心詮釋我的愛》走紅的PP Krit Amnuaydechkorn則代表年輕世代，往後會更常看見他為品牌演繹新裝甚至成為秀場頭排嘉賓，他表示：「Balenciaga是一個充滿創造力的品牌，讓我能夠向世界展示和表達真實的自我。在我的職業生涯中許多值得自豪的時刻，都有Balenciaga的堅定陪伴。我非常榮幸與激動，能夠作為Balenciaga的品牌大使，與其繼續攜手前行。」

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲▼BIGBANG太陽 。（圖／品牌提供）

▲BIGBANG太陽出鏡Givenchy 秋冬最新男裝形象廣告   。（圖／品牌提供）

時尚品牌不斷有新面孔加入，今年初（2023）BIGBANG成員太陽（Taeyang）成為首位擔任 Givenchy 品牌代言人的韓星，他所出鏡的秋冬最新男裝形象廣告也曝光，幕後攝影師更是品牌創意總監馬修威廉斯（Matthew M. Williams），由他親自掌鏡捕捉下太陽的超強魅力，本季標誌性單品涵蓋標誌性 Pandora 包、Giv-Cut 耳環、G Tears 項鍊和戒指，將街頭和優雅完美融合。

關鍵字：

Balenciaga, 品牌大使, 冬季, Isabelle Huppert

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2

彩妝新手也OK！「半截式眼線」正夯，話題眼線筆一次看

彩妝新手也OK！「半截式眼線」正夯，話題眼線筆一次看

營養師：紅燒牛肉麵熱量破表，挑選麵條、湯底很重要

營養師：紅燒牛肉麵熱量破表，挑選麵條、湯底很重要

芭比風狂燒！ZARA粉紅格紋洋裝根本Barbie本人、小CK包連Itzy都在揹 跟上這波粉色風潮！LV七夕限定、GUCCI夯包　5款夢幻精品包必入手　 小心被叫阿姨！「眼下膨潤度」是關鍵，立刻讓你年輕5歲 坐在藺草蓆上打Switch、燒鵝五吃逼人流口水　礁溪寒沐新日式客房開箱 女生除了長相　還有10個特質能讓對方更喜歡你 還在大包小包掉行李？3款顏值爆高的「CP值之王」行李箱　旅行也能很時髦 7種食物讓皮膚暗沉長痘　還加劇便秘要少吃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面