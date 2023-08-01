Balenciaga破天荒首度宣布品牌大使！清空IG迎接法國傳奇影后、泰國男神

記者鮑璿安／台北報導

多次出現在Balenciaga大秀、形象廣告的老面孔法國傳奇影后伊莎貝雨蓓 （Isabelle Huppert），往後與品牌關係更為密切了，近期 Balenciaga首次宣布品牌大使，Isabelle Huppert以及泰國演員PP Krit Amnuaydechkorn驚喜在內，開創品牌先例。

▲伊莎貝雨蓓出鏡剛發表的冬季23系列廣告大片 。（圖／品牌提供）





▲伊莎貝雨蓓成為走秀嘉賓支持高級訂製系列秀發表 。（圖／品牌提供）

伊莎貝雨蓓提到：「一直以來，Balenciaga追求對藝術的熱情與執著。Balenciaga堅信時尚是藝術的一種表現形式。我對此非常認同，而且很高興能夠成為創作的一部分參與其中。」伊莎貝雨蓓2021年7月首次與Balenciaga結緣，之後以品牌摯友身分多次參與廣告形象拍攝、時裝發布秀，甚至融入模特兒群中走上高級訂製系列秀發表的伸展台。在不久前品牌釋出的冬季23系列廣告大片中，她身穿廓形鮮明的印花連身裙，拎著裙裝延伸的花卉造型Crush Sling皮革包款，讓人更加聚焦單品本身。

▲出演《以你的心詮釋我的愛》走紅的PP Krit Amnuaydechkorn成為Balenciaga品牌大使 。（圖／品牌提供）

目前Balenciaga則清空官方IG，專注迎接兩位品牌大使到來，出演《以你的心詮釋我的愛》走紅的PP Krit Amnuaydechkorn則代表年輕世代，往後會更常看見他為品牌演繹新裝甚至成為秀場頭排嘉賓，他表示：「Balenciaga是一個充滿創造力的品牌，讓我能夠向世界展示和表達真實的自我。在我的職業生涯中許多值得自豪的時刻，都有Balenciaga的堅定陪伴。我非常榮幸與激動，能夠作為Balenciaga的品牌大使，與其繼續攜手前行。」

▲BIGBANG太陽出鏡Givenchy 秋冬最新男裝形象廣告 。（圖／品牌提供）

時尚品牌不斷有新面孔加入，今年初（2023）BIGBANG成員太陽（Taeyang）成為首位擔任 Givenchy 品牌代言人的韓星，他所出鏡的秋冬最新男裝形象廣告也曝光，幕後攝影師更是品牌創意總監馬修威廉斯（Matthew M. Williams），由他親自掌鏡捕捉下太陽的超強魅力，本季標誌性單品涵蓋標誌性 Pandora 包、Giv-Cut 耳環、G Tears 項鍊和戒指，將街頭和優雅完美融合。