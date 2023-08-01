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別再忽略爸爸！父親節送禮「抱佛腳攻略」　超高級DIOR理容服務竟然免費

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

父親常給人沉默寡言的印象，甚至是家裡嚴肅代表，一直默默的擔當穩固支柱，撐起整個家；接下來馬上就是父親節，吃飯、送禮趕快安排起來，他們表面不說，但心裡肯定很期待家人的重視，還沒想要送什麼東西的人，這一篇攻略直接照抄準沒錯，馬上送進心坎裡。

＃DIOR迪奧 曠野之心刮鬍凝露，125ml、售價1850元

▲父親節,迪奧,碧兒泉,契爾氏,uno,保養。（圖／品牌提供）

▲父親節,迪奧,碧兒泉,契爾氏,uno,保養。（圖／品牌提供）

▲父親節,迪奧,碧兒泉,契爾氏,uno,保養。（圖／品牌提供）

由強尼戴普代言的「正義香水」曠野之心系列，以成熟穩重卻不會過於侵略的香氣，讓人聞過就回不去，不只有經典香水品項，連男性該用的理容系列都超齊全，包括：刮鬍凝露、鬍後水、鬍後舒緩乳、全效保濕乳等等，直接整套修容一組買起來，貼心守護爸爸的肌膚；重點是迪奧更在台北信義新光三越A11開設快閃店，LINE預約就可以免費做專業理容服務，一次買足8000元（含一曠野之心產品），不僅能拿絕美禮盒、還能享有限定刻字服務，再把淡香水10ml、沐浴露20ml、刮鬍凝露5ml、全效保濕乳5ml帶回家，超佛體驗立刻衝了。

＃碧兒泉 極量緊膚藍藻全能精華，50ml、售價4400元

▲父親節,迪奧,碧兒泉,契爾氏,uno,保養。（圖／品牌提供）

提到男性保養，碧兒泉向來擁有不少代表之作，這一支最熱賣的「冠軍精華」更是很多人用過都會不斷回購的單品，裡面蘊含獨家奇蹟活源因子搭配普拉斯快充科技，立刻幫助肌膚補充抗老能量，更有時下最夯的A醇PRO成分，不需要適應期也能輕鬆逆齡、撫紋，不讓媽媽專「美」於前，爸爸當然也要年輕10歲。

＃契爾氏 超能全效男性緊膚精華，75ml、售價1900元

▲父親節,迪奧,碧兒泉,契爾氏,uno,保養。（圖／品牌提供）

從美國紐約社區藥房起家的契爾氏是現在年輕人都愛用的保養品牌，立刻有感又親民的價格，讓很多粉絲愛不釋手，明星商品一張A4紙都列不完；這款男性NO.1的抗老精華液，質地輕盈好吸收，柏樹萃取成分讓肌膚健康穩定，洗臉刮鬍之後使用馬上舒緩肌膚，還能同時達到抗老修護。怎麼買最便宜？現在契爾氏在蝦皮的官方旗艦店剛好滿一周年，只要在8月31日前關注，就能領188元折價券，加入品牌會員再享滿2888元打9折，8月6日至8日，限時3天全店9折，買爸爸禮物順便自己補貨太剛好。

＃uno 完效男人保濕凍a，90g、售價350元

▲父親節,迪奧,碧兒泉,契爾氏,uno,保養。（圖／品牌提供）

專門守護爸爸面子，但又怕他不喜歡多道程序塗塗抹抹，那這一瓶All In One保養簡直量身訂做，濃縮化妝水、精華液、乳液、乳霜、面膜5道程序，凝凍質地有夠清爽，搭配雙重玻尿酸與牛磺酸，能鎖水保濕，讓肌膚不乾燥，再加一瓶經典uno新炭洗顏，兩瓶一起用效果更加乘，淨油炭粉添加的潔顏單品，能輕鬆洗去臉部肌膚油脂與髒污，重現完美潔淨感受。

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關鍵字：

父親節, 迪奧, DIOR, 碧兒泉, 契爾氏, uno, 保養

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