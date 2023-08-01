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你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自小紅書

隨著年紀越來越大，身邊的朋友漸漸邁入家庭，或是有了新的工作與生活圈，往往容易漸行漸遠，而你是否覺得越長大越孤獨呢？以下這個心理測驗可以了解你的友情狀態，找出關鍵問題。

Q：以下4種口味的馬卡龍，你最想吃哪一個？

▲心理測驗,心測,占卜。（圖／小紅書）

A.

選到這顆粉紅色馬卡龍的你真的是越老越孤單，你總是會不經意的回想到以前歡樂的時光，那時候的自己感覺過得特別好、特別開心，即使也有生活中瑣碎的煩惱，但好像更容易被一點小事滿足，但現在不僅每天過著壓力超大的生活，身邊連個知心的朋友都沒有。

B.

選到這顆橙色馬卡龍的你覺得現在的狀況很好，一點都不覺得自己很孤獨，有朋友來約就相聚、沒有自己也能過得很好，簡而言之就是對於現況非常樂觀的人，而且很能夠適應各種情況，即使遇到突發危機，也能正向看待，甚至認為簡單就是一種快樂的事情。

C.

選到珊瑚粉色馬卡龍的你內心是覺得自己非常孤單的，但其實關鍵在於你很難與他人交心，習慣把所有的事情與情緒都藏在心裡深處，不太會跟人坦誠相待，所以大家也不太了解你，久而久之就變成一種習慣，好處就是當有紛爭的時候，不會容易受到傷害。

D.

選到這顆奶茶色馬卡龍的你對於人生很多細節都看得很淡，有沒有朋友、能不能交心都很隨緣，有時間、有適合的人就來聊天相聚，沒有，那做自己的事也可以轉移注意力，雖然心情上仍然有點失落，但這世界上誰沒有糟心的事呢？某種程度來說，你算是很隨遇而安的性格。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

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