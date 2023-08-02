fb ig video ETtoday search mobile

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

>

▲星座 。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

▲「不會因為感動而交往」的星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

感情這件事需要你情我願，並不是做得多就一定有回報，更有人越是苦苦追求，反而離愛情越來越遙遠，以下從星座角度分析，「不會因為感動而交往」的星座Top 3 ，堪稱人間清醒，付出再多也難追！

Top 3 天蠍座

天蠍座有很強的自主性和堅持己見的特質，這樣的性格也讓他們在對於情感投入的過程較為謹慎，理智往往大過於感動，天蠍座知道感動是一時，但是無法一直心動下去，他們傾向於尋找更深刻、持久的對象，而且完全不會拖著對方浪費時間，不愛就是不愛，以後也不會愛上。

Top 2 水瓶座

水瓶座的個性獨立而理性，對於感情相較於其他星座而言來得冷靜許多，看到周圍朋友太容易感動，水瓶甚至會直接潑冷水給對方，希望他們清醒一點，水瓶不太可能因為「被感動」而輕易陷入戀愛，他們通常會考慮更多的實際因素，而非僅僅依靠感覺，這也讓感情的失誤率大大降低。

Top 1 摩羯座

摩羯座非常注重現實和目標，會為感情列下非常實際的條條框框，哪怕有一條不合自己的意，他們也會停滯不前，直接把對方列入拒絕往來名單，也是因為這樣，摩羯座會把感動放在次要位置。換句話說，摩羯喜歡的人，大多是冷靜面對感情的人，對他們窮追猛打只會出現反效果。

關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 摩羯座, 天蠍座, 水瓶座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

黃宣當鬍子先生最愛LONGCHAMP香蕉包

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

夏日必備涼感保養美妝盤點

夏日必備涼感保養美妝盤點

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

香奈兒達卡工坊系列亮點一次看

愛馬仕「扯鈴包」超Q

愛馬仕「扯鈴包」超Q

ET Fashion

推薦閱讀

12星座8月運勢！超級藍月碰上金星逆行　獅子顧好財務、天蠍和平分手

12星座8月運勢！超級藍月碰上金星逆行　獅子顧好財務、天蠍和平分手

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

多囊性卵巢好困擾？營養師教「6大飲食調整重點」：改吃白肉

多囊性卵巢好困擾？營養師教「6大飲食調整重點」：改吃白肉

常越減越胖？營養師曝「容易減肥失敗5原因」　大包裝食物是陷阱 5雙防水鞋讓雨天不再溼答答　短靴美美出門、抽繩設計超方便 安格斯12星座一周運勢7／31-8／6　巨蟹離職前再想想、天秤低調一點 7成民眾自認為敏感肌！盤點「急救舒敏單品」，改善乾燥泛紅 星巴克8月買一送一「一路喝9天」　路易莎、85度C推優惠至多買4送2 營養師教你「吃冰5大原則」，小心「紅燈區配料」過量會發胖 你最想吃哪個馬卡龍？超狂占卜測驗你是否越大越孤單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面