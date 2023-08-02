「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追





▲「不會因為感動而交往」的星座Top 3 。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

感情這件事需要你情我願，並不是做得多就一定有回報，更有人越是苦苦追求，反而離愛情越來越遙遠，以下從星座角度分析，「不會因為感動而交往」的星座Top 3 ，堪稱人間清醒，付出再多也難追！

Top 3 天蠍座

天蠍座有很強的自主性和堅持己見的特質，這樣的性格也讓他們在對於情感投入的過程較為謹慎，理智往往大過於感動，天蠍座知道感動是一時，但是無法一直心動下去，他們傾向於尋找更深刻、持久的對象，而且完全不會拖著對方浪費時間，不愛就是不愛，以後也不會愛上。

Top 2 水瓶座

水瓶座的個性獨立而理性，對於感情相較於其他星座而言來得冷靜許多，看到周圍朋友太容易感動，水瓶甚至會直接潑冷水給對方，希望他們清醒一點，水瓶不太可能因為「被感動」而輕易陷入戀愛，他們通常會考慮更多的實際因素，而非僅僅依靠感覺，這也讓感情的失誤率大大降低。

Top 1 摩羯座

摩羯座非常注重現實和目標，會為感情列下非常實際的條條框框，哪怕有一條不合自己的意，他們也會停滯不前，直接把對方列入拒絕往來名單，也是因為這樣，摩羯座會把感動放在次要位置。換句話說，摩羯喜歡的人，大多是冷靜面對感情的人，對他們窮追猛打只會出現反效果。