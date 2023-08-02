試・開箱／不買Lady Dior也有刺繡藤格紋！超美霧黑氣墊粉盒絕對要收

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

不僅內在要好用，包裝更是不少顏值控的標準，最近就有不少好看的氣墊粉餅出新粉盒，直接把高級訂製的時尚經典設計，縮小搬上彩妝品包裝，花小錢就可以擁有絕美設計，當然要收。

＃DIOR 超完美氣墊粉餅：刺繡藤格紋

DIOR的超完美氣墊粉餅系列，在今年夏季以品牌經典的「Cannage藤格紋」為靈感，設計出全新的氣墊粉餅盒，最常見於Lady Dior包款的圖騰越上粉底，編織霧光的材質，從原本的按壓式卡扣，變成磁吸式的設計，外觀更加簡約、有質感，而且可以任選是要水潤光的內芯還是柔霧感粉蕊，等於專屬訂製的感覺，讓人有更多種選擇，兩款搭配的粉撲也完全不同，水潤光款是有空氣感的澎澎粉撲，能拍出光澤妝容，柔霧款則以絲絨面料製成，讓妝效更遮瑕服貼。

＃亞曼尼 完美絲絨持久氣墊粉盒－麂皮紅

亞曼尼經典的紅色系氣墊粉餅，早就是很多人日常必備的用品，這次針對七夕情人節，推出全新的麂皮放射線紋路設計，看起來更有磅礴氣勢，讓中央黑色立體LOGO更加凸顯出來，麂皮細小絨毛綿密舒柔，握在手上整個啞光質感更顯時髦，內含蕊芯能提供持久遮瑕的底妝，一顆就可以打造完美無瑕的肌膚妝容。

＃YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅

YSL把品牌經典V字皮革設計，運用在氣墊粉餅上，黑色帶有些許光澤的設計，搭配金色立體大LOGO，看起來似乎跟之前的款式差不多，雖然樣子沒有改變，但其實整個粉盒都變更薄，直接因應現在小廢包當道的潮流，金色卡扣也換成磁吸式，讓外觀更為一致，完全沒有視覺阻斷感，內含的氣墊粉蕊則是把保養成分更拉高，同時保有遮瑕度，讓人一拍即能擁有美肌濾鏡。