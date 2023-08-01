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Yohji Yamamoto複合店進駐微風廣場！　無性別配件、暗黑解構服飾一次逛

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記者鮑璿安／台北報導

喜愛日本設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）的時尚迷終於有新地標可以朝聖，全新Yohji Yamamoto品牌複合店正式進駐微風廣場，結合主線女裝Yohji Yamamoto、主線男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME與高端配件品牌discord Yohji Yamamoto，讓黑色控擁有完整購物體驗。

▲▼ 山本耀司（Yohji Yamamoto） 。（圖／品牌提供）

▲山本耀司品牌複合店全新開幕，進駐微風廣場。（圖／品牌提供）

▲▼ 山本耀司（Yohji Yamamoto） 。（圖／品牌提供）

▲秋冬女裝以黑色延伸出多層次穿搭 。（圖／品牌提供）

有「黑色詩人」、「黑色魔術師」美名的山本耀司，從小跟著母親學習裁縫因而培養時尚潛力，日後許多設計都以母親為靈感，Yohji Yamamoto的風格不被規則所定義，例如狂野的抽鬚邊緣、不對稱口袋、混用異材質拼接都是常見的表現手法，以高超製衣工藝達到單色服飾的趣味性。

雖然劃分男女裝部分，設計語彙上卻是寬鬆尺寸、無性別的，女裝樣貌與性感、甜美八竿子打不著，飄逸又具份量感賦予了堅毅強大的女性魅力。而主線男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME 也被歸類到自由奔放，高端配件品牌discord，則以暗黑歌德風為主軸延伸出非常實用的鑰匙扣、零錢包等單品。

▲▼ 山本耀司 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Yohji Yamamoto包款、不對稱服飾為店內亮點。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ 山本耀司（Yohji Yamamoto） 。（圖／品牌提供）

▲日本設計公司 OSO操刀店裝風格，融入台北風貌和多層此次白色斜切牆面 。（圖／品牌提供）

台灣君梵今年初引入山本耀司支線品牌Ground Y來台，為營造更完整的購物享受，全新Yohji Yamamoto品牌複合店邀請日本設計公司 OSO操刀，店裝結合山本耀司所擅長的多層次服裝設計風格，接著以台灣傳統特色花磚、鐵窗、廟宇的屋簷為靈感，將大面積白色斜切牆面融入台北常見的異材質建材混搭，創造耳目一新的購物空間。

▲▼PINK PP 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲《V 風粉夏 PINK PP 限定城市野營》於 2023 年 7 月 19 日起至 8 月 27 日限定登場 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

同時，Valentino 范倫鐵諾於台北信義區打造《V風粉夏 PINK PP 限定城市野營》，以單色符號將戶外野營昇華， 直接在商圈擺放露營帳篷、桌椅、盪鞦韆提供民眾放鬆拍美照，當然也別忘記兼顧味覺，這次出動了可愛迷你的義式冰淇淋車， 結合在地特色水果的限定「PINK PP 粉紅夏日」火龍果風味義式冰淇淋，不僅擁有上鏡高顏值，也相當美味可口，讓時尚迷沉浸在夏日粉色世界。

關鍵字：

山本耀司, Yohji Yamamoto, 微風廣場

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