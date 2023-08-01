營養師教你「吃冰5大原則」，小心「紅燈區配料」過量會發胖

▲吃冰消暑不發胖有技巧。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天不吃冰要幹嘛？來碗剉冰透心涼，但又擔心吃多變胖會影響體態，營養師余朱青教大家怎麼吃冰消暑，同時又能控制體重，貼心把配料分成紅黃燈和綠燈區，掌握大原則就能安心吃冰。

炎夏來一碗冰真是一大樂事，但是解暑卻也發胖了，該如何是好呢？營養師余朱青傳授給大家吃冰不發胖的5大原則，現在趕快學起來，原來處處都是變胖陷阱，一次聽仔細。

#冰的基底很重要

營養師余朱青分享，冰的基底建議選擇清冰，雪花冰次之。

#黑糖水為優先

通常剉冰都會淋糖水，建議首選是黑糖水，果醬和煉乳次之。

#配料選熱量低、水份高、原型食物

綠燈區

熱量低、水份高：仙草、愛玉、寒天、豆花、白木耳、新鮮水果。

紅黃燈區

原型食物：紅/綠豆、花豆、薏仁、地瓜、芋頭、花生。

加工食品：珍珠、QQ、地瓜圓、芋圓、湯圓、粉粿、布丁。

#正餐主食攝取減量

如果知道要吃冰品，建議主食攝取減量，因冰品的含醣（糖）量較高，可替換正餐的米飯、麵條等主食。建議正餐可選擇生菜沙拉+低脂蛋白質，餐後再來點冰品消暑少負擔。

#與家人、朋友一同共享

冰品建議不要一人享用，可以和親朋好友一起分享，避免攝取過多熱量。

▲吃冰之前先了解「配料」熱量。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）