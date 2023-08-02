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多囊性卵巢好困擾？營養師教「6大飲食調整重點」：改吃白肉

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▲▼ 營養師教「多囊性卵巢」6點飲食調整 。（圖／達志示意圖）

▲營養師建議有多囊性卵巢症候群的女性，飲食上要做調整。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

越來越多女性有「多囊性卵巢症候群」，而通常也都是因出現如月經不規律、容易發胖、不易懷孕等症狀而去看醫生。知名營養師高敏敏就分享常見的多囊性卵巢症候群的症狀，提醒女生檢視一下自己的身體狀況，而針對有多囊性卵巢的人，她也進一步建議6點飲食調整方向和2大生活習慣改善重點。

▲▼ 營養師教「多囊性卵巢」6點飲食調整 。（圖／達志示意圖）

首先，高敏敏指出多囊性卵巢症候群是一種跟內分泌和新陳代謝有關的狀況，像是雄性賀爾蒙比較高的女生，就比較容易出現內分泌失調，會干擾正常的排卵週期，使生理期不規律，也會比較難懷孕，還會使體重增加，而且很難瘦下來。還有臉上常會冒痘痘、頭髮稀疏但是其他部位的毛髮旺盛，也很有可能是多囊性卵巢症候群。

尤其如果以下這些情況頻繁出現，建議可以去醫院檢查看看是否有多囊性卵巢。

＃月經不規律：每年少於8次。

＃多毛症：在下巴、胸口上毛髮旺盛。

＃血糖問題：血糖飆高。

＃不易懷孕：有備孕但一直懷不上。

▲▼ 營養師教「多囊性卵巢」6點飲食調整 。（圖／達志示意圖）

而針對有多囊性卵巢症候群的女性，高敏敏也建議在飲食上做到以下6點調整。

＃多補充Omega-3
可以幫助維持女性賀爾蒙平衡。

＃多補充礦物質鋅
幫助女性維持生殖健康。

＃紅肉改成白肉
適量白肉取代紅肉。

＃少吃重口味飲食
減少重鹹、重甜的飲食。

▲▼ 營養師教「多囊性卵巢」6點飲食調整 。（圖／達志示意圖）

＃控制精緻澱粉
用全穀雜糧取代白飯、麵食。

＃控制咖啡因攝取
咖啡因每日攝取量建議少於300～400mg。

▲▼ 營養師教「多囊性卵巢」6點飲食調整 。（圖／達志示意圖）

除了注意飲食，建議日常生活中也要做到以下2點。

＃生活習慣
建議要養成規律運動，減少久坐久站。

＃控制體重
建議要將體重控制在正常的BMI值：18.5≤BMI<24範圍內。

關鍵字：

多囊性卵巢, 多囊性卵巢症候群, 症狀, 飲食, 調整, 改善, 營養師, 高敏敏

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