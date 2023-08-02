7成民眾自認為敏感肌！盤點「急救舒敏單品」，改善乾燥泛紅

▲肌膚拉警報要對症下藥。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

經研究統計顯示，超過72%的消費者認同自己屬於敏感性肌膚，無論因季節轉化、頻繁轉換室內外活動、疲勞缺乏睡眠、各式環境因子侵害等，皆可能造成肌膚防禦力下降，產生乾燥泛紅、起屑等各式膚況不穩定反應，盤點舒敏保養，讓肌膚乖乖聽話。

▲ESTEE LAUDER 特潤超導舒敏奇肌安瓶，20ml，3,250元。

沿襲NO.1修護精華小棕瓶專利的極效修護三胜肽-32成分，精準運用益生菌學為肌膚建立良好微循環，添加最高濃度15%比菲德氏益生菌活萃與全能舒緩酵母蛋白，全面協助強健肌膚、逆轉膚況危機。

▲REN 超酵特潤肌能露，100ml，1,650元。

富含超酵精萃、聚谷氨酸、菸鹼 醯胺及歐夏至草萃取物等純淨活性成分，幫助潤澤肌膚、改善皮膚紋理。

▲理膚寶水B5全面修復凝乳，40ml，990元。

獨家專利TRIBIOMA複合益生精萃，搭配5%維生素B5和獨家專利APF理膚寶水温泉萃取因子，協助皮表益生

菌群生長，調節平衡肌膚微生態，提升肌膚對外保護屏障功能。

▲敏感話題 保濕修護精華，45ml，1,300元。

專為敏弱肌打造、全膚質適用的修護精華，幫助改善乾癢、泛紅、缺水乾荒，內含保濕修護精和5倍濃縮酵母萃取，幫助平衡肌膚表面微生態，強化肌膚屏障機能。

▲Aesop 香芹籽抗氧化高效精華，60ml，2,700元。

質地輕盈而能快速被肌膚吸收，可作為肌膚與外界的保護屏障，豐富的維他命E充分為肌膚保濕補水，適合油性、混合性、敏感及困擾肌膚類型，