無人能及！碧昂絲穿上粉紅亮片「天仙禮服」美炸　網盛讚：根本衣品女王

記者李薇／台北報導 圖／beyonce IG、品牌官網

美國流行音樂天后碧昂絲最近舉辦《潮流復興世界巡迴演唱會》（The Renaissance World Tour），超強穿搭每每出場都讓粉絲驚豔，已經41歲的她不僅唱跳體力超強，身材更是維持得凹凸有致，最近換上「仙女禮服」更意外地展現出優雅魅力，讓粉絲狂誇「根本衣品女王」！

碧昂絲向來敢穿夠辣，最近一套禮服竟然意外穿出優雅好氣質，原來是「天仙製造機」GEORGES HOBEIKA 2023年秋冬高級訂製服系列單品，運用滿滿刺繡亮片打造整件禮服，胸前深V領搭配米字交叉綁帶，展現出性感氛圍，雙手紗質的袖套、布料設計的花朵髮飾，以她來說，真的是少見仙氣的穿搭。

不少膚色較健康的女性，往往不敢選擇比較亮眼的服飾，但碧昂絲這次穿上淡粉紅色的高訂，卻超級好看，再加上原本保養得宜的性感胸型與臀線，讓這件衣服更顯露出女性獨有的魅力，難怪網友一片盛讚，「美到我心坎裡」、「比模特兒穿得還美」、「簡直女王，太美了」。

碧昂絲的穿搭有多強，這次世界巡演更是請來了珠寶品牌Tiffany & Co.為她量身訂做華服，以超級經典的湖水藍色，打造短版小背心式裙裝，胸前兩個大三角型看起來就像肩帶，配以長版紗質手套，超短的裙襬展露出招牌長腿，完全氣場點滿。