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韓韶禧「逆風穿搭」也好時髦！千元小洋裝拎15萬大黑包超級有型

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▲韓韶禧,夫婦的世界,DIOR,PAIN OR PLEASURE,時尚。（圖／IG）

記者李薇／台北報導　圖／xeesoxee IG

南韓演員韓韶禧因《夫婦的世界》演出「最美小三」爆紅，優雅好氣質與率性都可以兼具的多重面貌，也成為粉絲關注焦點，最近她在個人IG分享近況，只見她身穿一件白色交叉綁帶長袖短裙，手拎超大藤格紋黑包，完全不理小廢包風潮，逆風而行，照樣好時髦，當然狂吸175.9萬人按讚。

▲韓韶禧,夫婦的世界,DIOR,PAIN OR PLEASURE,時尚。（圖／IG）

韓韶禧衣Q強，很擅長用平價好物搭配厲害的潮流款或精品，混搭出自我風格，這次她分享近況又來讓粉絲驚艷，選穿南韓品牌PAIN OR PLEASURE的白色綁帶小洋裝，超親民售價韓幣129000元（約台幣3160元），最近還下殺到韓幣64500元（約台幣1580元），幾乎打對折，價格超便宜。

▲韓韶禧,夫婦的世界,DIOR,PAIN OR PLEASURE,時尚。（圖／IG）

照片中搭配的包款，更是DIOR在2023春夏時裝才剛推出不久的新款，整體袋型有如托特包的簡約設計，全部用黑色小牛皮製做出經典藤格紋，包包右上角提把以DIOR金色綴飾製造亮點，手提或是肩背都很有隨性時髦的風格，而且大容量超級能裝，出國、上班都很實用，難怪一上架就立刻賣到缺貨，售價14萬5000元。

▲韓韶禧,夫婦的世界,DIOR,PAIN OR PLEASURE,時尚。（圖／IG）

近年小廢包當道，各大精品都是極盡所能的讓包包越出越小，反正裝得下可愛就夠了，但這次韓韶禧卻完全逆風而行，展現出拎大包也能照樣時尚的氛圍，看似較為簡單日常的小洋裝，讓自己變身日常女孩，混搭帥氣大黑包，真的是甜辛風最佳示範，難怪人氣超高。

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關鍵字：

韓韶禧, 夫婦的世界, DIOR, PAIN OR PLEASURE, 時尚

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