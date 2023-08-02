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韓星超強帶貨！(G)I-DLE薇娟曬美腿摘Jimmy Choo代言人、多賢被MK簽下

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記者鮑璿安 ／台北報導

韓流影響力不可小覷，韓女團(G)I-DLE成員Mi-Yeon曹薇娟收穫了全新的時尚頭銜，正式成為鞋履品牌Jimmy Choo全球品牌形象代言人，也預告8月底會有她所演繹的2023秋季宣傳廣告登場。此外，TWICE 成員多賢則摘下Michael Kors品牌全球代言人封號，展現有別於舞台上的吸睛魅力。

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟拎上招牌BON BON 手袋，腳踩帶有閃鑽的Bing穆勒高跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟成為鞋履品牌Jimmy Choo全球品牌形象代言人 。（圖／品牌提供）

Mi-Yeon過往私服中就經常出現Jimmy Choo單品，她曾拎上招牌BON BON 手袋，一雙長腿加持帶有閃鑽的Bing穆勒高跟鞋，整體造型優雅不失性感，默默為代言人之路做準備。粉絲們最快在8月30日就能看到Mi-Yeon所演繹的全新2023秋季廣告，引領下一季流行，她也表示：「我很高興，也很榮幸能夠以品牌形象代言人的身份加入Jimmy Choo大家庭。本次秋季系列所展現出的歡快愉悅與動人魅力令我心動，每當我穿上Jimmy Choo時，我都感到無比自信。我已迫不及待地想和大家分享我與品牌共同打造的精彩廣告大片。」

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲曹薇娟、多賢 。（圖／品牌提供）

▲多賢身著品牌深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克拍攝形象照 。（圖／品牌提供）

而Michael Kors則宣布韓團 TWICE 成員多賢成為品牌全球代言人，她身著品牌深丹寧緹花與可拆卸環保皮草夾克拍攝形象照，手提Gigi Empire 深丹寧緹花大型托特包、Parker 深丹寧緹花金屬飾相機帝國包，略顯成熟氣息讓粉絲耳目一新。

關鍵字：

(G)I-DLE, 曹薇娟, 多賢

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