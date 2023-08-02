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頭易油、身易臭又總是好累？濕氣太重3大排除方法

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

夏天不少女性都有頭皮易出油、異味重、疲憊乏力、肌膚粗糙等問題，剛開始可能會以為是局部肌膚當機或是保養錯誤、工作操勞等因素，但如果符合多項指標，那很可能就是濕氣過重，甚至有機會出現腸胃不適、軟便腹瀉、頭痛腦脹等問題，以下3個排出濕氣的方式，可以讓自己生活更健康。

▲濕氣,保養,健康,。（圖／達志示意圖）

1.清淡飲食、排出濕氣

現代人高油高鹽，攝取過多的鹽分或是糖分，容易讓水分堆積在身體裡面，無法排出，最好減少精緻糖類，少吃生冷的海鮮或是水果，像是：西瓜、香瓜等，當然手搖飲更是符合以上兩點，當然少碰，啤酒類型的也容易助濕，盡量避免，可以多吃薏仁、赤小豆、綠豆、冬瓜等排濕食材。

▲濕氣,保養,健康,。（圖／達志示意圖）

2.主被動發汗

在身體濕氣過重的狀況下，建議可以運用主被動的方式，來排除身體多餘的水分，主動運動像是：跑步、快走、跳舞、有氧等都可以，如果真的上班很累不想運動，那被動式的泡腳、蒸氣室也是不錯的辦法，讓身體能夠適當的發汗，同時也可以舒緩疲勞。

▲濕氣,保養,健康,。（圖／達志示意圖）

3.睡眠充足

正常的身體作息有助於全身細胞運作養護與調理，如果熬夜很容易就會引發氣虛，那就不容易把濕氣排出去，所以建議一定要睡好睡飽，至少每天8小時是基本，這樣可以讓身體的新陳代謝正常，才有助於濕氣正常發散。

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關鍵字：

濕氣, 保養, 健康

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