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交往「越黏越疏遠」星座Top 3 ！第一名需要自由，有距離才更愛你

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▲▼ 星座 。（圖／翻攝自IG TVN）

▲交往「越黏越疏遠」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG TVN）

記者鮑璿安／台北報導

常常有情侶抱持著「依賴雙方感情就能長久」的想法，所以走到哪裡跟到哪裡，這樣其實不見得是好事，太黏對方反而會失去原本的生活圈，以下就公開3大星座，越是黏人越疏遠，不理他反而找上門！

Top 3 射手座

射手座上榜很多人都不意外，愛好自由的天性使他們在面對一段感情時，最優先考慮的就是「自由性」，簡單來說就是能否在戀愛之後依然保持雙方獨立，射手非常討厭因感情而綁住自己，或是受到約束放棄原本該做的事情，這樣射手寧可單身也不會投入戀愛。反觀，越是不依賴射手，他們越想要展現存在感，會拼命出現在對方面前，完全是唱反調星座。

Top 2 水瓶座

水瓶座的古靈精怪早已不是秘密，想要走入水瓶的心，讓他們死心塌地，請切記別走尋常路，要是照常人的戀愛模式去對待水瓶一定會失敗。最好的辦法就是給他們一個人獨處的時間，等到水瓶需要你的時候默默陪伴就好，若是一直有人黏著，反而會讓他們厭煩， 越黏人越討厭。

Top 1 牡羊座

牡羊座是自我意識極強的人，通常他們想做的事情就會拼了命去做，不希望旁人給予多餘意見或是干擾他們，所以嚴格來說另一半也是被同樣看待，要想成為牡羊長久相處的對象，就是要給他們多一點空間，千萬別控制慾太強烈，他們只是需要能幫助自己成功的另一半。

 ►「不會因為感動而交往」星座Top 3 ！第一名超清醒，付出再多也難追

關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 牡羊座, 天蠍座, 射手座

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