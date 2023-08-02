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ROSÉ露事業線示範高級性感　搭Tiffany 珠寶被讚「優雅白玫瑰」

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▲▼ Rose Tiffany,Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.全球品牌代言人ROSÉ穿Carolina Herrera白色小洋裝搭配Tiffany Lock系列珠寶拍攝最新形象廣告。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK聲勢銳不可擋，啟動全球巡迴演唱會外，還不時穿插時尚品牌活動，堪稱曝光率最高女團。成員之一的ROSÉ是美國珠寶品牌Tiffany & Co.的全球代言人，今品牌發布她為Tiffany Lock系列拍攝的最新形象廣告，她藏起美腿，小露事業線與直角肩，以微性感造型展示新珠寶，清新模樣被粉絲大讚「優雅白玫瑰」。

▲▼ Rose Tiffany,Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K玫瑰金舖鑲鑽石戒指（左）176,000元，18K玫瑰金戒指40,500元。

▲▼ Rose Tiffany,Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲Tiffany Lock 18K金鑲鑽耳環，214,000元。

ROSÉ難得沒穿上黑裝，為Tiffany Lock系列廣告換上美國設計師品牌Carolina Herrera白色小洋裝，心形領與肚子處開小洞的設計，展現高級性感，她所搭的珠寶為Tiffany發想自1883年鎖頭作品的Tiffany Lock系列，今夏推出18K金、白金與玫瑰金，搭配全鋪鑲鑽石、半鋪鑲鑽石與無鑽等多種款式選擇的環、項鍊、戒指與手環等，是單戴或疊搭都時髦的設計。

▲▼ Rose Tiffany,Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲ROSÉ 搭機時背著SAINT LAURENT MANHATTAN BOX皮革迷你斜背袋。（圖／SAINT LAURENT提供，以下同）

▲▼ Rose Tiffany,Saint Laurent 。（圖／公關照）

▲SAINT LAURENT MANHATTAN BOX 皮革迷你斜背袋，69,800元。

除了Tiffany代言工作，ROSÉ也是法國時尚品牌SAINT LAURENT大使，工作滿檔的她經常穿梭於各國機場，必定是SAINT LAURENT不離身，近日她被目擊穿著短版素T恤搭丹寧褲露出纖腰搭機，斜背SAINT LAURENT要價69,800元的MANHATTAN BOX皮革迷你斜背袋，率性又有型。
 

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, SAINT LAURENT

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