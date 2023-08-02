懶婦開箱／露營季、颱風季都好用　PHILIPS 600W行動電源內外兼優

▲PHILIPS 600W儲能行動電源。（圖／記者蔡惠如攝、、雙全國際、台隆手創館提供）

文／Elisa

地處亞熱帶的台灣四季都是適合露營的日子，而果不其然也讓許多民眾一試就愛上，面對露營用品個個邁向高顏值，必備的行動電源自然要跟進，近期雙全國際代理一款PHILIPS 600W儲能行動電源，大小適中加上簡單雙色設計，引發露營玩家討論，就算不帶出門，在家陪度颱風夜也不怕陷入停電黑暗期。

疫情後戶外露營野餐盛行，但想兼顧休閒品質，電力絕對是重點，PHILIPS 600W儲能行動電源的小巧尺寸，高度僅等同廚房紙巾，雙色單純有力的機身設計，帶點野外的硬漢風格，前面板配備車載充電埠、DC輸出、USB-C快充、USB-A快充、USB-A與AC輸出，幾乎囊括所有3C產品，加上3.15寸的彩色螢幕，整體操作全在前方，乾淨明快。

PHILIPS 600W儲能行動電源主打穩定供電管理系統、內建569Wh電量，可一次提供10埠同時輸出輸入電力，兼具UPS不斷電功能，即便有多項充電產品，或是同時提供3C上網、照明與冰箱使用等等需求也不需煩惱，涵蓋戶外露營與居家小家電的600W輸出功率、峰值1200W，並且只需一下午的時間，約5.5小時即可充飽。

市售大容量行動電源約莫以1000W為主力，但容量越大重量越重，1000W重量約莫落在12公斤上下，PHILIPS 600W儲能行動電源以「輕露營、戶外野餐、居家備用」角度切入市場，補足市售選擇較少的600W產品線，且整體重量為5.92公斤，一般女性都能輕鬆提起，此外防滑提把的設計我很喜歡，再拿起時可以貼合手指，止滑的材質也讓機身在提動時減少晃動，而且觸感非常好，可以稍微減緩一下舉重時的心情。

說一下內建569Wh電量的概念，官方表示其數據換算約154,900mAh（毫安培），相當於15.5個1萬mAh行動電源，可供 iPhone 14手機充滿電37次、iPad平板電腦充滿13次、GoPro運動相機充90 次、DJI Mini 3 Pro無人機充32次電，針對一般小家庭露營使用在照明、手機與烹飪需求上，一到兩天算是很夠用了。

PHILIPS 600W儲能行動電源可支援10埠同時輸出供電，且可支援快充，其600W額定輸出功率，能供60W車載冰箱、30W電風扇、600W小型吹風機、200W投影機、350W三人份電鍋、350W果汁機，甚至是600W的奶瓶消毒鍋（消毒模式）啟動使用。

其面板上的彩色大螢幕，可即時顯示儲能行動電源充放電狀態、電池剩餘電量百分比、剩餘使用時間、充電產品所使用功率，且具備過載保護、系統升溫提示符號。直覺化獨立按鍵的設計，一按鍵可顯示工作輸出埠，一目瞭然。機身搭載12~10V車載充電埠、2個12V/5A DC輸出、USB-C快充（60W輸入輸出）、USB-A 快充（18W）、3個USB-A與2個AC輸出（600W）。

在颱風季節PHILIPS 600W儲能行動電源也能當成居家備用供電，支援標檢局認證的UPS不斷電系統，可一邊插在家中插座上，一邊連接不想停止斷電的家電3C，當市電跳電或斷電時及時切換供電，煮白米飯煮到一半也能安然煮完，也不怕電腦寫到一半的報告還沒存檔就說掰掰，輕鬆把家升級成不斷電模式。

回到品牌價值，在行動電源這類的產品，其安全性是需要被優先考量的，PHILIPS 600W 儲能電池獲得經濟部標準檢驗局BSMI認證，並有高溫、過流、短路、低壓等多項防護，與市面上水貨或白牌產品更有安全方面的區隔。該產品現已在台上市，售價26,900元。

此外，代理商雙全國際也提供「1＋2＋3 購買保固方案」，消費者購買至雙全生活館註冊登錄，可提供1＋1年產品保固，並保障兩年內電池衰退率不超過20%，可維持80%電池健康度。而在使用第3年可再享30%回饋金，用於購買全新儲能電池，降低換新電池門檻，回饋金亦可分享親朋好友使用。

近期因應颱風季，生活用品通路台隆手創館也推出防颱安居必備商品，包括行動電源、附風扇COB手提燈、萬用止漏劑等，讓消費者在風雨季節有更心安居家。

▲台隆手創館Miworks米沃七合一快充磁吸行動電源、CAPTAIN STAG鹿牌附風扇COB手提燈。

CAPTAIN STAG鹿牌附風扇COB手提燈，兼具「風扇」與「照明」兩用，暖黃光源提把上拉即可快速亮燈，售價600元；Miworks米沃七合一快充磁吸行動電源則可支援「閃充」，PD22.5W+QC3.0閃充規格，讓iPhone一小時就可滿血，搭配雙隱藏手機支架設計，追劇或視訊都很方便，售價1,680元。

▲台隆手創館美國FLEX SEAL 萬用止漏劑、KADAMOUTDOOR戶外LED野戰工作燈。

美國FLEX SEAL 萬用止漏劑則可直接針對漏水處噴塗止漏，採用橡膠化噴膠材質，且強化區域漆膜附著力強，不需要工具即可輕鬆修補，且抗曬不易劣化，售價699元；KADAMOUTDOOR戶外LED野戰工作燈家居也可常備，內建長效鋰電池的LED工作燈，抗摔設計且防潑水，除了戶外活動使用便利外，在常遇停電的風災情況下，也可當成日常生活的備品，售價799元。