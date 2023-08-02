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范少勳逛15億伯爵展覓傳家寶　喊話「我會更努力的」

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▲▼ 伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-范少勳。（圖／記者黃克翔攝）

▲伯爵風格大使范少勳相中脖子上的鈦金屬鑲漸層藍寶石項鍊當傳家寶。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶腕錶名家伯爵（PIAGET）今舉辦「The Moment of PIAGET 榮耀韶光」頂級珠寶暨腕錶展覽，展出近130件、總價超過15億元的作品，吸引品牌風格大使范少勳、雙金影后謝盈萱、林予晞、蔡凡熙、彭千祐、瑞莎共襄盛舉，並由告五人擔任表演嘉賓。范少勳看完展認為脖子上的鈦金屬鑲嵌藍寶石漸層項鍊很適合當傳家寶，但他說：「不會替女兒選，她喜歡就憑自己實力吧！但我會更努力（賺錢）的。」

▲▼ 伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-瑞莎。（圖／記者黃克翔攝）

▲久違時尚場合的瑞莎心情很興奮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-謝盈萱。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝盈萱佩戴總值超過1億元的伯爵黃鑽白鑽珠寶亮相。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-林予晞。（圖／記者黃克翔攝）

▲林予晞很喜歡今所戴的18K玫瑰金帕拉伊巴碧璽項鍊。（圖／記者黃克翔攝）

忙於培訓體操新星的瑞莎，久違時尚場合顯得相當興奮，指著耳朵上的伯爵羽翼造型彩色寶石耳環說：「這個可以當傳家寶，因為我的名字就是海鷗的意思，翅膀設計很適合我。」但未來若傳承給2個女兒講求公平性，她透露已默默為女兒存鑽石，買珠寶理由很充分，因為「不會壞掉」。今日最貴氣當屬影后謝盈萱，佩戴總價超過1億元的黃鑽白鑽作品，自信說：「我光彩熠熠。」而被問及是否有與捲入性騷風潑的黃健瑋聯絡，她說：「沒有私下聯絡。」

▲▼ 伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-告五人 。（圖／記者黃克翔攝）

▲告五人為伯爵活動演唱嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-蔡凡熙。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡凡熙對伯爵Possession系列戒指愛不釋手。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼伯爵2023頂級珠寶暨腕錶展星光派對-彭千祐。（圖／記者黃克翔攝）

▲彭千祐紅外套上別著伯爵紅碧璽胸針很出色。（圖／記者黃克翔攝）

明年伯爵將歡慶150周年，此次在台辦展頗有致敬意味，作品分別呼應品牌8大特色，包括放射狀線條、色彩美學、不對襯輪廓、伯爵玫瑰、欖尖形切割、宮廷式雕刻、超薄製錶、手鐲珠寶錶。全場最高價為謝盈萱所戴的Golden Oasis鉑金黃鑽項鍊，放射狀的線條飾以欖尖形切割白鑽與黃鑽，由6.63克拉枕形切割黃鑽聚焦；伯爵玫瑰珠寶亦是經典之作，完整呈現不同時期的風格轉變。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲此次伯爵珠寶展最高價的PIAGET Golden Oasis鉑金黃鑽項鍊，約70,000,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲PIAGET Secrets & Lights頂級珠寶系列18K白金鑽石項鍊，約 17,900,000元。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲PIAGET Mediterranean Garden頂級珠寶系列18K玫瑰金祖母綠鑽石項鍊，約20,000,000元。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲PIAGET Sunlight Journey頂級珠寶系列18K玫瑰金彩色寶石耳環，約6,450,000元。

誕生於1961年的宮廷式雕刻飾紋（Décor Palace），則是PIAGET引以為傲的金質工藝，細緻的紋理為黃金帶來迷人的光影效果，不僅運用在珠寶設計，也是腕錶重要的裝飾元素，年度新款Limelight Gala系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石腕錶一次結合3種不同技法，讓從面盤延伸至錶帶的魚鱗紋路看起來更為立體且絢麗；而全場最奢華的錶款為Aura系列18K白金鑽石珠寶錶，鑲嵌277顆總重約49.7長梯形切割美鑽，身價高達4710萬元。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲伯爵展中最高價的錶款為PIAGET Aura系列18K白金鑽石頂級珠寶腕錶，約47,100,00元。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲年度新款PIAGET Limelight Gala系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石腕錶，約3,530,000元。

以巨鑽著稱的英國珠寶商GRAFF，日前在巴黎旗艦店舉辦「Sunrise: A Celebration of Graff Yellow Diamonds」展覽，亮出一系列令人驚豔的黃鑽珠寶，款款都是大克拉數且顏色濃郁的重量級之作，特別是一款鑲嵌30.28克拉梨形濃彩黃鑽的項鍊，在138克拉黃鑽和白鑽的映襯下耀眼奪目，而即便是單顆黃鑽戒也分量驚人，動輒30克拉起跳，氣勢非凡。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲GRAFF日前在巴黎發表鑲嵌一顆30.28克拉梨形濃彩黃鑽與共重167.85克拉黃鑽與白鑽項鍊。（圖／GRAFF提供，以下同）

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲GRAFF結合總重273.95克拉花式車工黃鑽與白鑽項鍊，氣勢十足。

▲▼ PIAGET,GRAFF 。（圖／公關照）

▲GRAFF以38.88克拉橢圓形濃彩黃鑽為主石的鑽戒。

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關鍵字：

PIAGET, 伯爵, 瑞莎, 謝盈萱, 范少勳

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