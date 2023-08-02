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星巴克外送「2杯打6折」　85度C「買4送2」倒數兩天

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲颱風來襲部分地區下雨，星巴克也有外送優惠，圖中塑膠杯款因應環保政策已無提供。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

卡努颱風來襲，中央氣象局發布海上警報以及4縣市大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、屏東縣全都是落雨天氣，適逢星巴克與外送平台推出周三至周五優惠，推出特定商品兩杯6折特價，這時想來杯咖啡，不妨試試外送服務；85度C在8月的19周年回饋，在8／4的85 Cafe APP跨店取也有特定咖啡品項買4送2，透過手機不出門就能輕鬆買。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

陣雨不停，星巴克在8／11前的每周三至每周五期間，與外送平台foodomo合作，民眾只要購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的那堤、美式或巧克力可可碎片星冰樂，可享兩杯6折優惠，包括兩杯特大杯那堤，原價300元，優惠價180元；兩杯特大杯美式原價250元，優惠價150元，以及兩杯特大杯巧克力可可碎片星冰樂原價320元，優惠價192元。其優惠為全天均可，無論何時訂杯都划算，但要注意延伸的外送服務費用。

▲85度C、路易莎優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度C則在8／4前，每天早上10點起，推出85 Cafe APP跨店取大杯拿鐵和招牌咖啡買4送2回饋，每日各限量2,000組，每位會員每日每款限購1組，消費者在購買後，8／4系統會自動發送至會員APP票券匣，限台灣本島門市兌換，使用期限至8／31止。

關鍵字：

星巴克, 外送優惠, 2杯6折, 85度C, 買4送2, APP, 卡努, 颱風

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