15款夢幻「粉紅色手錶」　雷恩葛斯林同款、Cartier男女戴都時髦

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

粉紅色給人溫柔又幸福的感受，輕巧中也有滿滿療癒力量，運用於手錶飾品上不只耐看也別有一番風格！

1.TAG Heuer 泰格豪雅（2023最新款）

推薦手錶： Carrera日期36毫米粉紅面自動腕錶，建議售價NT$104,300。

由飾演電影真人版《Barbie芭比》「肯尼」的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）代言的腕錶品牌TAG Heuer 2023年W&W瑞士日內瓦錶展期間最新作品當中，這款「Carrera日期36毫米自動腕錶」推出多種彩色面盤尤其以蝸形飾紋妝點的hot pink面盤款，搭配綠色Super-LumiNova®夜光塗層，搭上粉紅話題搶佔注目焦點。TAG Heuer Carrera與賽車有著不可二分連結，系列今年適逢系列60周年再次喚起錶迷對它的喜愛回憶，兼具辨識美學、精準計時功能、易讀性及百搭質感，男女戴都時髦！

2.Rado 雷達表

推薦手錶：Captain Cook庫克船長Marina Hoermanseder聯名套組，售價NT$81,600。

每年10月是屬於國際乳癌防治的月份，鐘錶界發起了「The Pink Dial Project 粉紅面盤慈善計畫」，許多製錶品牌以乳癌防治為設計理念，推出粉紅色紀念錶款進行慈善拍賣，為相關機構提供研究與治療等善款。雷達表率先打造全球僅一只的特殊手錶：Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空「The Pink Dial Project」特別版，鏤空錶盤周邊鑲嵌粉紅色陶瓷飾邊；另外加碼推出由法國／奧地利設計師Marina Hoermanseder操刀的「庫克船長X Marina Hoermanseder」粉紅色雙圈皮革錶帶款，以響應這項活動。

3.Zenith 真力時

推薦手錶：Defy Midnight系列手錶，錶徑36mm，全球獨一無二，預估價格為13900-15900瑞士法郎。

Zenith與慈善組織Pink Ribbon Switzerland瑞士粉紅絲帶合作，為其設計一款全球獨一無二的手錶，並將拍賣以募資。錶款以經典的Defy Midnight系列為藍圖，裝飾上星空圖案的粉紅漸層色錶盤、漸變粉色藍寶石的錶圈、可互換系統的錶鍊帶，是一款內外皆美的夢幻手錶。



4.BVLGARI 寶格麗

推薦手錶：LVCEA系列陀飛輪手錶，錶徑38mm，粉紅色全密鑲鑽石錶盤，粉紅色珍珠魚皮錶帶，限量50只，售價店洽。

BVLGARI的錶總是散發著色彩與氣場。LVCEA系列手錶以38mm錶殼尺寸搭載陀飛輪機芯一秒抓住目光，錶盤鑲嵌滿滿的粉紅色鑽石，與鑽石錶圈和粉紅色珍珠魚皮錶帶的紋路相呼應，外表與內在兼備，更是一款能走入高級製錶場域也能融入日常生活穿搭的設計。

5.Chanel 香奈兒

推薦手錶：Premiere Rock系列手錶，精鋼和粉紅色皮革，錶殼尺寸26.1 x 20 x 7mm，白色珍珠母貝錶盤，限量1200只，售價NT$160,000。

Première手錶以八角造型No.5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場為雙重靈感，是香奈兒於1987年推出品牌的首個女錶系列，一大特點在於呼應手袋背鍊的皮革金屬穿鍊錶帶，是手錶也是造型手鍊，推薦給喜歡混搭層疊的穿搭控。

6.Cartier 卡地亞

推薦手錶：Tank Francaise系列手錶，小型款（25Xx20x6.15mm）精鋼錶殼，石英機芯，售價NT$110,000。

完美對稱的Cartier Tank Française法國坦克全家族為金屬鍊帶樣式，錶殼與錶耳的連結處，以及錶殼四邊，皆以斜角呈現，比起其它子系列更像是一款手鐲手環，而這款粉紅色特別版本錶盤鑲以粉紅色珍珠母貝，八邊形錶冠鑲嵌一顆凸圓形合成尖晶石，讓人越看越愛不釋手。

7.Chaumet 尚美

推薦手錶：18K白金錶殼，薔薇輝石錶盤，每個錶盤都是獨一無二，售價店洽。

Chaumet的Les Pierres de Rêve 系列手錶太美太有氣質！系列以「夢想中的寶石」為名，將設計重點放在面盤的不同寶石之美，這款粉紅色又帶點灰、甜美中有個性的薔薇輝石，中央還有天然的黑色內含物線條，像極了一幅絕美山水畫。

8.Dior 迪奧

推薦手錶：La D De Dior Satine，直徑25mm，精鋼、鑽石和粉紅色珍珠母貝錶盤，石英機芯，米蘭式織網精鋼錶鍊，售價NT$124,000。

Dior最早於2001年踏入手錶製作領域，首款代表作La D de Dior系列來自創意總監Victoire de Castellane手筆，以俐落男裝為設計靈感，面盤上只有時、分針，沒有時標或日期窗，呈現極簡之美。手錶尺寸、色彩、金屬拋光質感、皮革材質變化超多，滿足時尚迷的各種偏好。

9.Hermès 愛馬仕

推薦手錶：Cape Cod系列Sakura手錶，售價NT$163,800。

Cape Code手錶對愛馬仕來說有絕對代表性！長方形錶殼藏有正方形面盤的「形中形」、時標數字特殊字型等巧思來自愛馬仕長期創意夥伴Henri d’Origny在1991年的創意，爾後再由Martin Margiela於1998年量身設計出雙圈皮錶帶，可說是一項手錶風格表現創舉。Cape Code系列這款Sakura特別版本，延續一貫特色，雙圈錶帶採用盎然粉色，錶殼上則是以不規則鋪排鑲嵌上粉色寶石與鑽石，部分時標也以寶石標示，是氣質與甜美兼具的錶款！

10.Harry Winston 海瑞溫斯頓



推薦手錶：Harry Winston Emerald，18K白金錶殼尺寸17.7 X 24mm，石英機芯，售價店洽。

海瑞溫斯頓為八角形錶殼的Emerald印記系列推出一系列彩色珍珠母貝新款，其中最討人喜愛非香檳粉色莫屬！錶盤有微珠打磨和蛋面打磨母貝裝飾，鑲嵌有20顆圓形明亮式切工鑽石，看起來像極了緩緩升起的點點氣泡質感，搭配同色雙圈緞質錶帶，整體造型更完整。

11.Piaget 伯爵

推薦手錶：Possession系列手錶，直徑29mm 18K白金錶殼，粉紅色珍珠貝母錶盤，石英機芯，可替換式錶帶，售價NT$530,000。

伯爵Possession手錶設計主軸與推出滿30周年的同系列珠寶一脈相承，可旋轉圈環（錶圈）的小巧思與多姿多采的風格，在百看不膩的圓形輪廓襯托下，更顯時髦度，搭配變化性也很強。

12.Tiffany & Co.

推薦手錶：Tiffany Atlas系列手錶，錶徑24mm，參考售價NT$184,000。

Tiffany Atlas系列以紐約第五大道旗艦店Atlas巨鐘為靈感，從1983年推出設計以來長年占據品牌手錶銷售風雲榜，其代表性不言可喻，而超美細節如內外雙圈結構的錶盤，浮雕羅馬數字及精緻鑲鑽，優雅出眾推薦給OL。

13.Rolex 勞力士



推薦手錶：Oyster perpetual 勞力士蠔式恆動系列手錶，36mm，參考售價NT$185,000。





向來低調實在的勞力士為品牌最經典自1926年問世首款防水蠔式腕錶Oyster Perpetual系列36mm手錶推出前所未見的彩色面盤：寶寶藍、粉、珊瑚橘紅、鵝黃、勞力士綠五種色彩面盤，每一款都好吸睛，想要入手風格與眾不同的勞力士？選這款準沒錯！

14.Chopard 蕭邦



推薦手錶：Happy Sport系列腕錶，精鋼和符合倫理道德標準的18K玫瑰金款，搭配粉紅色皮革錶帶，粉紅色珍珠母貝錶盤，七顆滑動鑽石，自動機械機芯，動力儲存42小時，防水30米，定價NT$360,000。

在1990年代面世，設計師將非貴金屬的精鋼材質手錶，加入閃閃發光且能自由滑動的鑽石，兼具率性與輕奢，不論戴著去運動、上班或參加雞尾酒會的穿搭，都可以一只完成，是獻給活躍當代女性的完美手錶！

15.MB&F X BVLGARI 寶格麗



推薦手錶：LM Flying T Allegra手錶，錶徑39X20毫米，小時與分鐘顯示於垂直傾斜50度錶盤上，蛇型指針，雙錶冠的左側用以上鍊，右側設定時間，3D立體垂直結構之自動機械機芯，中央配置60秒飛行陀飛輪，定價店洽。

2021年重磅聯名！獨立製錶師MB&F與彩寶大師BVLGARI各取品牌獨到DNA，推出LM Flying T Allegra聯乘手錶，以豪邁大膽的MB&F手錶為藍圖，再由BVLGARI為其注入揮灑橄欖石、電氣石、紅榴石…各式彩色寶石，酷帥機械與奢華珠寶混血一次到位。

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