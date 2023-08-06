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NewJeans全團著用的韓國小眾品牌　Y2K風銀色手袋、可愛動物吊飾必收

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

NewJeans近日新曲MV連發、引爆話題，今天編輯要來帶大家認識的是NewJeans全團著用的小眾Y2K品牌YIE YIE，包括成員們的同款，以及7款推薦鞋包一次公開，其中居然還有與台灣設計師聯名的可愛飾品！

NewJeans回歸推出第2張迷你專輯《Get Up》，接連推出新曲〈Super Shy〉、〈Cool With You〉、〈ETA〉MV，並開始了繁忙的打歌日程，在一套舞台服造型中，NewJeans全員都戴上了小眾品牌YIE YIE與台灣設計師Melted Potato聯名製作的飾品，此外，成員們先前在出席節目時也曾拎上YIE YIE的金屬色手袋，與NewJeans的活力少女氛圍特別契合！

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

YIE YIE介紹

YIE YIE這2年在社群上快速崛起，逐漸在日韓打開知名度。其實YIE YIE為韓國設計師品牌YUUL YIE的副牌，於2015年左右創立，比起主線YUUL YIE較為雅緻的風格，可以說YIE YIE是設計師心中叛逆的小怪獸，整體風格更為狂放強烈、或者是偏激（？）但這也正中了時下崇尚Y2K風女孩們的心。

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

YIE YIE的設計以鞋包為主，包包部分多是形狀隨性的各式流浪包、腋下包，結合抽繩設計與亮眼的金屬感配色，很有存在感又凸顯個性，但卻是意外的百搭，諸多韓妞、網紅都搶入手！鞋款部分是YIE YIE設計師的強項，種類風格相當豐富多元，其中絕不能錯過它的瑪莉珍鞋，與復古蝴蝶結、芭蕾舞鞋的巧妙融合，怎麼能這麼可愛？歐美風的穆勒鞋、高跟鞋也很抓眼，全是很有特色、不易撞款的選擇。

7款YIE YIE推薦單品

NewJeans全員同款Melted Potato x YIEYIE飾品

仔細看每一位成員的身上都有項鍊、腰鍊、耳環等飾品，正是來自YIE YIE與Melted Potato的聯名系列，Melted Potato為台灣設計師的自創品牌，在貌似融化的不規則形狀上，以特殊化學方式於表層鍍銀、並加入七彩的霓光金屬色調，是它最招牌的創作手法，打造出來的飾品別具Y2K的情調！

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

Danielle同款Eden Bag

Danielle身上背的包包為YIE YIE的Eden Bag系列，宛如星際銀河的顏色在戶外陽光下更為搶眼，Eden Bag隨性的抽繩包形很實用、容量也相當大。

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

Hyein和Hanni同款Sasha Bag

Hyein和Hanni曾經在節目中背上YIE YIE的熱賣包款Sasha Bag，簡約柔軟的腋下包注入抽繩與金屬雙排扣的肩背袋設計，背上身便能成為Y2K風穿搭的亮點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

Lizzle Mary-Jane Flats 蝴蝶結貓跟瑪莉珍

YIE YIE的瑪莉珍鞋從簡約出發，運用復古蝴蝶結與增加繫帶，讓瑪莉珍鞋三兩下就變得更可愛，也提升辨識度！

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

Daisy Mary-Jane Flats 尖頭蝴蝶結瑪莉珍

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

Sadie Mules大愛心尖頭涼鞋

愛心元素也是YIE YIE非常愛使用的，且用法大膽讓人無法忽視，就是要攻佔女孩們的少女心！這雙大愛心尖頭涼鞋，就像是在一種法式慵懶的感覺之中，挹注一股活力與熱情，搭配透視襪子，又能成為耍性感的小心機。

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

YIEYIE X TY Toys動物吊飾

近期韓國明星們最喜歡在包包上掛上喜歡的可愛吊飾，YIE YIE也有與日本TY Toys公司合作，推出一系列動物造型的包包掛飾，他們都有著閃亮的大眼睛，身上皮毛染上夢幻色彩，像這樣的浮誇小物能為你帶來一整天的好心情。

▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）▲小眾品牌 。（圖／美麗佳人提供）

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, NewJeans, 韓國, 小眾品牌, YIE YIE, Y2K

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