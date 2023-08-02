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秋季絕美眼影盤點：CHANEL黃金刻紋盤面、Dior眼影盤上有手工織紋

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▲▼秋眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲秋季彩妝各個強棒出擊。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

雖然還是夏季，但秋季彩妝已悄悄上市，其中尤其以眼妝最引人注目，CHANEL、Dior、RMK推出絕美調色眼影盤，而SUQQU和THREE則推出液態眼影霜，一抹服貼，不需技巧就能輕鬆上手。

▲▼秋眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 拜占庭珠寶四色眼影，2,660元。

香奈兒以品牌文化資產部門珍藏的珠寶為靈感，重新詮釋經典四色眼影，就像為雙眸穿戴耀眼奪目的巴洛克珠寶。盤面模擬手工捶打黃金製成的立體刻紋，結合如珍貴寶石般的細膩燦亮質地及純粹飽和的色澤。

▲▼秋眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧經典五色眼影 秋妝限量版，2,850元。

盤上印飾高訂服上的手工織紋，搭配品牌 LOGO圖騰刻印，與楓紅落葉的秋意色選完美融合。乳霜般的絲滑質地，極致舒適可輕鬆暈染，保濕不卡粉。以玫瑰木、楓葉紅、優雅米與大地棕為主要色調，巧手設計出高級感爆棚、質感與實用性兼具的限量眼彩盤。

▲▼秋眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲THREE 魅光零界線眼影霜，1,250元。

媲美乳液般的液態眼影霜，一抹即刻服貼．融合眼眸，蘊含多樣珠光及優雅光燦，輕鬆延展暈染，即刻打造出零界線的唯美漸層，全新8色以中性色彩為主軸，另含抗汗水與皮脂的抗暈防水配方，持妝度非常優秀。

▲▼秋眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采光透眼彩蜜，1,400元。

嚴選與基底色絕佳搭配的彩色珠光，即使單擦眼彩蜜，也能打造出完美妝容，大量添加具有清透輝亮為特徵的玻璃基質珠光，實現高透明感閃耀光燦的眼妝，塗抹後能輕易服貼在眼皮肌膚上，也實現不易卡紋暈染的妝容。

▲▼秋眼影盤點。（圖／品牌提供）

▲RMK立體調色眼盤，2,150元。

精算過的4色和不同的質感表現出層次之美，打造精緻絕妙的單色調的妝彩。具有深邃度與透明感的色澤，打造出美好單色煙燻眼妝。

關鍵字：

秋妝, 眼影, 盤點

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