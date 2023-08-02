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生物纖維面膜更貼合肌膚紋理　滿滿精華注入1滴都不浪費

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、dhc_tw IG

夏季來一片冰冰涼涼的面膜真的非常消暑，立刻就有降溫的感覺，而且又能夠立刻為肌膚注入保養能量，當然受到很多人喜愛，以下就盤點多款近期厲害的面膜單品，密集修護超級有感。

＃Melano CC 高浸透維他命C集中對策面膜，8片，售價499元

▲面膜,Melano CC,提提研,SENKA,專科,DHC,保養,。（圖／品牌提供）

樂敦旗下專門研究維他命C的保養品牌Melano CC，自從推出超強的精華液之後，立刻在日本賣到缺貨，一支難求，今年終於在台灣推出全新面膜，主打臉部肌膚淨白透亮的效果，一片就有25ml的精華液，迅速為肌膚煥白超級有感，重點是柔軟親膚的面膜布，服貼之餘還能注入營養，敷完立刻有亮白感。

＃提提研 海洋潤澤生物纖維面膜，售價220元

▲面膜,Melano CC,提提研,SENKA,專科,DHC,保養,。（圖／品牌提供）

以面膜攻佔法國市場的台灣品牌提提研最厲害的「實驗室系列」，以藥廠等級的純水系統製作出生物纖維面膜，採用天然菌種一體成型發酵15天，打造0.2至0.3公分的厚度，可以更加服貼肌膚表層，同時製造出壓力向下，注入保濕能量，包括：有機海藻萃取、大分子玻尿酸、積雪草萃取等，潤澤超級有感。

▲面膜,Melano CC,提提研,SENKA,專科,DHC,保養,。（圖／品牌提供）

這次更是在台北中山區開設法式氛圍的「參館」，讓粉絲可以來這可愛的空間逛展，同時拍照打卡，從8月5日到15日，直接變身成為美容特展，不僅可以了解面膜的製作過程，更可以運用優惠價買到親民價格的面膜保養，當然要手刀衝一波。

＃SENKA專科 極輕透面膜系列，5入，售價349元

▲面膜,Melano CC,提提研,SENKA,專科,DHC,保養,。（圖／品牌提供）

不少人都有肌膚敏感的問題，更有高達至少70%的女孩認為自己是敏感性膚質，所以對於面膜集中注入式的保養總是比較擔心，專科就為這類型的女孩量身打造全新的舒緩型面膜，裡面含有3重保濕精華與積雪草、日本睡蓮萃取，修護效果更加乘，敷臉也可以很安心。

【同場加映】

＃DHC 天然活膚泥，100g、售價1380元

▲面膜,Melano CC,提提研,SENKA,專科,DHC,保養,。（圖／品牌提供）

除了片狀面膜，膏狀面膜也很受到歡迎，尤其是夏天更需要深層大掃除，建議可以一周使用1到2次泥膜，運用優質的天然黏土成份，搭配桑白皮精華與蜂王乳配方，迅速為肌膚保濕滋潤，同時吸附臉部髒污，打造細緻絲滑的綢緞肌。

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關鍵字：

面膜, Melano CC, 提提研, SENKA, 專科, DHC, 保養

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