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楊祐寧當二寶爸「行李箱空間留給妻女」　自招在月子中心和老婆拌嘴

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記者鮑璿安／台北報導

旅行裝備品牌TUMI今（2日）舉辦秋季新品發表會，邀請剛升格二寶爸的楊祐寧出席，他演繹品牌Alpha Compact橄欖綠單肩包，直言對品牌的喜愛是相見恨晚。目前妻子Melinda與女兒仍在月子中心，他除了貼心陪伴之外，也坦言偶爾拌拌嘴才是生活的樂趣。

▲▼楊祐寧出席TUNI2023新品鑑賞會（二度當爸後首度現身）。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼楊祐寧出席TUNI2023新品鑑賞會（二度當爸後首度現身）。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧演繹品牌Alpha Compact橄欖綠單肩包，展示19 Degree鋁合金旅行箱系列。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧對行李箱的首要需求就是堅固耐用，再來是具備極佳的收納狀態，他大推本季具有未來感流線外觀的19 Degree鋁合金旅行箱系列，被問到旅行時如何分配行李箱空間？楊祐寧不改逗趣性格，表示如今升格爸爸後，自己的東西大概只佔行李箱的四分之一，留下空間給老婆小孩，「我跟我太太比較喜歡去海島玩，這種地方親子友善，我自己大概帶兩件泳褲，東西很少。」他也大讚，品牌多層的收納空間很適合全部放小孩物品。

▲▼楊祐寧出席TUNI2023新品鑑賞會（二度當爸後首度現身）。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊祐寧在月子中心負責逗妻子Melinda開心。（圖／記者周宸亘攝）

楊祐寧妻子Melinda剛產下第二胎女兒Kya，目前還在月子中心內，他貼心表示：「太太現在就是休息、吃好睡好，我負責逗她開心。」日前Melinda還在IG限時動態上PO出楊祐寧陪坐月子卻在狂吃的畫面，他也特別解釋，「拌拌嘴是情趣，我吃月子餐是因為要幫忙消耗一點，量太多她吃不完，放著也不是辦法。」

▲▼ TUMI 。（圖／品牌提供）

▲TUMI 19 Degree鋁合金旅行箱系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ TUMI 。（圖／品牌提供）

▲Alpha X系列 。（圖／品牌提供）

TUMI秋季主打的19 Degree鋁合金旅行箱系列，獨特紋路展露金屬光澤，擁有兩個TSA集成密碼鎖、三段式伸縮拉桿和平穩萬向輪。Alpha X則帶來可放置電腦的薄款後背包以及俐落出行的Compact單肩包，由標誌性彈道尼龍製成，材質經久耐用。

功能性兼具時尚感的包款相當多元，今日韓星李帝勳驚喜來台現身Delvaux台中大遠百全新專門店，為大家演繹全新黑色「Pin City」包袋，該包款打破常規的廓形設計，換上沉穩色彩並以煥新質地的Jumping Calf小牛皮打造，保留Pin系列標誌性的流線細節，跳脫刻板傳統的束縛，為時髦男士提供更多選擇。

▲▼ 李帝勳驚喜來台曬愛包，帥氣放送愛心 。（圖／品牌提供）

▲韓星李帝勳驚喜來台，背上Delvaux全新黑色「Pin City」包袋站台品牌台中大遠百全新專門店。

關鍵字：

TUMI, 楊祐寧

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